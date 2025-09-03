Brasil vs Francia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y en dónde ver los cuartos de final del Mundial de Vóley 2025?

Brasil vs Francia EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido por los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025.
Brasil vs Francia EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de septiembre por los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), desde las 5:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Brasil vs Francia: así llegan a los cuartos del Mundial de Vóley Femenino 2025
Brasil llega a esta instancia tras vencer por 3-1 a República Dominicana, mientras que Francia ganó 3-1 a China.
¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Francia en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
El partido entre Brasil vs Francia se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Brasil vs Francia en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
- En Perú, el partido Brasil vs Francia comienza a las 5:00 a.m.
- En Turquía, el partido Brasil vs Francia comienza a la 1:00 p.m.
- En Eslovenia, el partido Brasil vs Francia comienza a la 12:00 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Francia comienza a las 6:00 a.m.
- En Canadá, el partido Brasil vs Francia comienza a las 6:00 a.m.
- En Colombia, el partido Brasil vs Francia comienza a las 5:00 a.m.
- En Brasil, el partido Brasil vs Francia comienza a las 7:00 a.m.
- En Argentina, el partido Brasil vs Francia comienza a las 7:00 a.m.
- En México, el partido Brasil vs Francia comienza a las 4:00 a.m.
- En Italia, el partido Brasil vs Francia comienza a las 12:00 p.m.
- En Francia, el partido Brasil vs Francia comienza a las 12:00 p.m.
¿Qué canal transmiten el partido Brasil vs Francia en vivo?
El partido entre Brasil vs Francia se podrá ver EN VIVO vía TV por VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Brasil vs Francia: últimos resultados
Brasil
- Brasil 3-1 República Dominicana
- Brasil 3-0 Puerto Rico
- Brasil 3-2 Francia
Francia
- Francia 3-1 China
- Francia 3-1 Grecia
- Francia 2-3 Brasil