¿Dónde ver el Mundial de Clubes de Vóley 2025 EN VIVO por TV y streaming?

Se encienden las luces en Sao Paulo. Este martes 9 de diciembre arranca el Mundial de Clubes de Vóley 2025, donde Alianza Lima jugará —por primera vez en su historia— este torneo intercontinental.

El cuadro de La Victoria se encuentra en el grupo A junto con Osasco (Brasil), Zhetysu VC (Kazajistán) y Savino Del Bene Scandicci (Italia). De quedar entre los dos primeros de la serie, se enfrentará a uno de los dos primeros del grupo B, donde están Dentil Praia Clube (Brasil), Orlando Valkyries (Estados Unidos), Prosecco Imoco Conegliano (Italia) y Zamalek (Egipto).

Conoce dónde ver el Mundial de Clubes de Vóley 2025 por TV y streaming EN VIVO.

¿Cuál es el calendario de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Fecha 1

Alianza Lima vs Osasco

Fecha: 9 de diciembre

Hora: 6:30 p.m.

Fecha 2

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Fecha: 10 de diciembre

Fecha: 11:30 a.m.

Fecha 3

Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci

Fecha: 11 de diciembre

Hora: 3:00 p.m.

¿Cuáles son los grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



Grupo A

Alianza Lima

Osasco

Zhetysu VC

Savino Del Bene Scandicci

Grupo B

Dentil Praia Clube

Orlando Valkyries

Prosecco Imoco Conegliano

Zamalek

#ClubWCH: JUST 1 DAY TO GO! 🔥



We’re almost there… tomorrow, São Paulo 🇧🇷 opens its doors to the Women’s Club World Champs 2025! 🏆🌍



Eight elite teams are set for impact: Osasco 🇧🇷 (host), Praia Clube 🇧🇷, Conegliano 🇮🇹, Scandicci 🇮🇹, Orlando Valkyries 🇺🇸, Alianza Lima 🇵🇪,… pic.twitter.com/XyJJo83vt5 — Volleyball World (@volleyballworld) December 8, 2025

¿Dónde ver el Mundial de Clubes de Vóley 2025 por TV?



El Mundial de Clubes de Vóley 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD).

¿Cómo ver el Mundial de Clubes de Vóley 2025 vía streaming?



El Mundial de Clubes 2025 se podrá ver vía streaming por la app y la página web de Latina y por CazéTV. Además, se podrán ver todos los partidos EN DIRECTO por la página web y aplicación de Volleyballworld (VBTV). El minuto a minuto de cada uno de los cotejos lo tendrás por RPP.pe.

¿Cuál es el formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Los ocho equipos clasificados al Mundial de Clubes de Vóley 2025 han sido divididos en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los cuadros se enfrentarán en un formato todos contra todos, donde los dos primeros de cada llave pasan a las semifinales. Es decir, el primero del grupo A jugará con el segundo del grupo B, mientras que el segundo del grupo A se enfrentará al primero del grupo B. Los ganadores de cada llave jugarán la final, mientras que los perdedores se enfrentarán por el tercer lugar.