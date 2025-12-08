Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dentil Praia vs Zamalek EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Dentil Praia vs Zamalek EN VIVO | Guía de TV Mundial de Clubes de Vóley
Dentil Praia vs Zamalek EN VIVO | Guía de TV Mundial de Clubes de Vóley | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Dentil Praia vs Zamalek EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 del grupo B del Mundial de Clubes de Vóley.

Dentil Praia vs Zamalek EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de diciembre por la fecha 1 del grupo B de Mundial de Clubes de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, desde las 8:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV. También podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Dentil Praia vs Zamalek: ¿Cómo llegan al inicio del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Dentil Praia llega al partido en una muy buena racha. De sus últimos cinco encuentros en la Superliga Femenina, ganó cuatro. Se encuentra en el quinto lugar con 18 unidades. Zamalek, en tanto, llega luego de consagrarse campeón de la Champions League de África.

¿Cuándo y dónde juegan Dentil Praia vs Zamalek en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El partido entre Dentil Praia vs Zamalek se disputará este martes 9 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 3200 espectadores. 

¿A qué hora juegan Dentil Praia vs Zamalek en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 8:00 a.m.
  • En Brasil, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 10:00 a.m.
  • En Colombia, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 8:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 8:00 a.m.
  • En Bolivia, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 9:00 a.m.
  • En Venezuela, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 9:00 a.m.
  • En Uruguay, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 10:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 10:00 a.m.
  • En Chile, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 10:00 a.m.
  • En Paraguay, el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 10:00 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 7:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Dentil Praia vs Zamalek comienza a las 8:00 a.m.

¿Dónde ver el Dentil Praia vs Zamalek en vivo por TV y streaming?

El partido entre Dentil Praia vs Zamalek se podrá ver EN VIVO por VBTV y CazeTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Dentil Praia Zamalek SC Mundial de Clubes de Vóley 2025 Mundial de Clubes de Vóley vóley en vivo

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA