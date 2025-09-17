Una 'Puma' más: Universitario sorprendió al anunciar a la estadounidense Catherine Flood como nuevo fichaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Universitario se entrenan para lo que será la próxima temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley. Le apuntan al título y para alcanzar su meta es que han sumado un nuevo fichaje.

Sucede que Universitario de Deportes, por medio de sus redes sociales y página web, anunció el fichaje de la norteamericana Catherine Flood, quien llega procedente de las Pitt Panthers en la NCAA (National Collegiate Athletic Association).

"Juventud y potencia para las Pumas. Catherine Flood, atacante estadounidense de 23 años y figura de las Pitt Panthers en la NCAA, defenderá esta temporada la camiseta del más grande. ¡Vamos con garra, 'Cat'!", fue lo que le dijeron por medio de sus redes sociales.

Días previos al anuncio oficial de la 'U', la jugadora había indicado en su cuenta de Instagram que su llegada al elenco crema era un hecho.

Posteriormente, tuvo unas palabras para los hinchas del elenco que para la campaña entrante es dirigido por el director técnico español Francisco Hervás.

"Hola, cremas. Estoy muy emocionada de llegar a Universitario. Estoy segura que juntos lograremos muchas cosas. Me siento lista para dejarlo todo en la cancha. Gracias por todos los buenos mensajes. Nos vemos pronto. Y dale U", sostuvo.

En tanto, en la página web crema destacaron las virtudes de Catherine Flood. "Con una estatura de 1,88 m, ofrece potencia en ataque, alcance en la red y consistencia en la recepción. Se formó en la Universidad de Pittsburgh, donde fue parte del plantel de las Pitt Panthers, con quienes disputó instancias de gran exigencia como el Final Four y el Elite Eight del torneo NCAA", mencionan.

Además, agregaron que "en su última temporada universitaria, participó en 34 de los 35 encuentros, sobresaliendo por sus aces y convirtiéndose en una pieza clave del equipo. Su desempeño le valió varias distinciones en el All-ACC Academic Team, reconocimiento que premia a las atletas de la Conferencia de la Costa Atlántica que destacan por su rendimiento deportivo y excelencia académica".

¿Desde cuándo se juega la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La nueva emporada de la Liga Peruana de Vóley iniciará el 25 de octubre y se jugará hasta la primera semana de mayo, dio a conocer Gino Vegas, presidente de la FPV.

Los equipos que participarán son Alianza Lima (actual bicampeón), Regatas Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Soan, Circolo Sportivo Italiano, Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Géminis, Olva Latino, Deportivo Wanka y el recién ascendido Kazuoku No Perú.