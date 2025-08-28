Últimas Noticias
Brasil vs República Dominicana: ¿cuándo juegan, horario e historial en octavos de final Mundial de Vóley Femenino?

El Mundial de Vóley 2025 entra a su recta final.
El Mundial de Vóley 2025 entra a su recta final. | Fuente: Instagram
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Brasil vs República Dominicana medirán fuerzas para seguir avanzando en el Mundial de Vóley Femenino 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil, actual subcampeona universal y bronce olímpico, se enfrentará el domingo a la selección de República Dominicana en los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 de Tailandia.

El conjunto brasileño acabó la primera fase en cabeza del grupo C con pleno de victorias sobre Grecia, Francia, la única que le arrebató dos mangas, y Puerto Rico; y República Dominicana fue segunda del F tras ganar a Colombia y México y caer ante China.



Brasil vs República Dominicana: ¿Cómo llegan a los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Brasil llega a esta instancia tras vencer por 3 sets a 0 a Puerto Rico con parciales 25-29, 25-13 y 25-18.

Por su parte, República Dominicana cayó por 3 sets a 0 ante China con parciales 15-25, 21-25 y 17-25.

¿Cuándo juegan Brasil vs República Dominicana en los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Brasil vs República Dominicana se disputará el domingo 31 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 00 espectadores, aproximadamente.

Horarios del Brasil vs República Dominicana en los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025

  • En Perú, el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 08:30 a.m.
  • En República Dominicana, el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 09:30 a.m.
  • En Países Bajos, el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 3:30 p.m.
  • En Serbia, el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 3:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 07:30 a.m.
  • En Colombia, el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 08:30 a.m.
  • En Argentina, el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 10:30 a.m.
  • En Brasil, el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 10:30 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 09:30 a.m.
  • En España, el partido Brasil vs República Dominicana comienza a las 3:30 p.m.

¿Cómo ver el Brasil vs República Dominicana en vivo por TV?

El partido entre Brasil vs República Dominicana se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

