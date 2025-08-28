Japón vs. Tailandia: ¿a qué hora juegan y dónde ver por octavos del Mundial de Vóley 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Japón vs. Tailandia EN VIVO: se enfrentan este viernes 29 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 08:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Choque asiático por un lugar entre los 8 mejores. Tailandia terminó segundo en el grupo A tras una ajustada derrota ante Países Bajos en el quinto set del partido por el primer puesto de su zona.

De esa manera, el anfitrión del Mundial se encontrará ahora con Japón, que también es conocido por su gran afición en Tailandia. El conjunto nipón, un serio candidato al título, se alzó como el invicto campeón del grupo H tras vencer a Serbia, el vigente campeón.

Japón vs Tailandia: ¿cómo llegan a los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Japón avanzó a las instancias de eliminación directa tras liderar el grupo H, en el que selló triunfos sobre Camerún, Ucrania y Serbia. Tailandia, el anfitrión del Mundial, fue segundo del grupo A, siendo solo derrotado por Países Bajos en un reñido encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Japón vs Tailandia EN VIVO por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Japón vs. Tailandia se disputará el viernes 29 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 00 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Japón vs Tailandia EN VIVO por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú , el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 08:30 a.m.

, el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 08:30 a.m. En Japón , el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 10:30 p.m.

, el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 10:30 p.m. En Tailandia , el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 8:30 p.m.



, el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 8:30 p.m. En República Dominicana, el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 09:30 a.m.



En Serbia, el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 3:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 07:30 a.m.



En Colombia, el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 08:30 a.m.



En Argentina, el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 10:30 a.m.



En Brasil, el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 10:30 a.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 09:30 a.m.

En España, el partido Japón vs. Tailandia comienza a las 3:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el partido Japón vs Tailandia EN VIVO por TV?

El partido entre Japón vs. Tailandia se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Japón vs Tailandia: últimos resultados

26/08/2025 | Tailandia 2-3 Países Bajos – Mundial FIVB

24/08/2025 | Tailandia 3-0 Suecia – Mundial FIVB

22/08/2025 | Tailandia 3-1 Egipto – Mundial FIVB