Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Países Bajos vs. Serbia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley 2025?

Países Bajos vs. Serbia: ¿dónde ver EN VIVO octavos del Mundial Vóley 2025?
Países Bajos vs. Serbia: ¿dónde ver EN VIVO octavos del Mundial Vóley 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido que sostendrán Países Bajos y Serbia, por la ronda de octavos de final del Mundial de Voleibol Femenino.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Países Bajos vs. Serbia EN VIVO: se enfrentan este viernes 29 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 05:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Duelo europeo a eliminación directa. El actual campeón mundial, Serbia, quiere seguir su camino hacia el bicampeonato, pero necesita recuperarse del golpe que le acertó Japón en la última jornada del grupo H y que lo envió como segundo de su zona a octavos de final.

Al frente tiene a un Países Bajos, líder e invicto del grupo A, incluso por delante del local Tailandia. El cuadro neerlandés busca la sorpresa tras la experiencia acumulada por su último paso por la VNL.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Países Bajos vs Serbia: ¿cómo clasificaron a los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Países Bajos terminó primero en el grupo A del Mundial con tres victorias, por delante de Tailandia, Suecia y Egipto. Serbia, en tanto, fue segundo en el grupo H, tras ganarle a Ucrania y Camerún, aunque cayó con Japón.

¿Cuándo y dónde juegan Países Bajos vs Serbia EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Países Bajos vs. Serbia se disputará el viernes 29 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 00 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Serbia EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 05:00 a.m.
  • En República Dominicana, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 06:00 a.m.
  • En Países Bajos, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Serbia, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 12:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 04:00 a.m.
  • En Colombia, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 05:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 07:00 a.m.
  • En Brasil, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 07:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 06:00 a.m.
  • En España, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Países Bajos vs Serbia EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Países Bajos vs. Serbia se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Países Bajos vs Serbia: últimos resultados

  • 26/08/2025 | Tailandia 2-3 Países Bajos – Mundial FIVB
  • 24/08/2025 | Países Bajos 3-0 Egipto – Mundial FIVB
  • 22/08/2025 | Suecia 2-3 Países Bajos – Mundial FIVB

  • 27/08/2025 | Japón 3-1 Serbia – Mundial FIVB
  • 25/08/2025 | Serbia 3-0 Camerún – Mundial FIVB
  • 23/08/2025 | Serbia 3-0 Ucrania – Mundial FIVB

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Selección de Países Bajos Selección de Serbia Vóley Mundial de Vóley Femenino Mundial de Vóley Femenino 2025

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA