Países Bajos vs. Serbia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley 2025?

Sigue los detalles del partido que sostendrán Países Bajos y Serbia, por la ronda de octavos de final del Mundial de Voleibol Femenino.
Países Bajos vs. Serbia EN VIVO: se enfrentan este viernes 29 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 05:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Duelo europeo a eliminación directa. El actual campeón mundial, Serbia, quiere seguir su camino hacia el bicampeonato, pero necesita recuperarse del golpe que le acertó Japón en la última jornada del grupo H y que lo envió como segundo de su zona a octavos de final.
Al frente tiene a un Países Bajos, líder e invicto del grupo A, incluso por delante del local Tailandia. El cuadro neerlandés busca la sorpresa tras la experiencia acumulada por su último paso por la VNL.
Países Bajos vs Serbia: ¿cómo clasificaron a los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
Países Bajos terminó primero en el grupo A del Mundial con tres victorias, por delante de Tailandia, Suecia y Egipto. Serbia, en tanto, fue segundo en el grupo H, tras ganarle a Ucrania y Camerún, aunque cayó con Japón.
¿Cuándo y dónde juegan Países Bajos vs Serbia EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
El partido entre Países Bajos vs. Serbia se disputará el viernes 29 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 00 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Países Bajos vs Serbia EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
- En Perú, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 05:00 a.m.
- En República Dominicana, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 06:00 a.m.
- En Países Bajos, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 12:00 p.m.
- En Serbia, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 12:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 04:00 a.m.
- En Colombia, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 05:00 a.m.
- En Argentina, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 07:00 a.m.
- En Brasil, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 07:00 a.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 06:00 a.m.
- En España, el partido Países Bajos vs. Serbia comienza a las 12:00 p.m.
¿Dónde ver el Países Bajos vs Serbia EN VIVO por TV y streaming?
El partido entre Países Bajos vs. Serbia se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.
Países Bajos vs Serbia: últimos resultados
- 26/08/2025 | Tailandia 2-3 Países Bajos – Mundial FIVB
- 24/08/2025 | Países Bajos 3-0 Egipto – Mundial FIVB
- 22/08/2025 | Suecia 2-3 Países Bajos – Mundial FIVB
- 27/08/2025 | Japón 3-1 Serbia – Mundial FIVB
- 25/08/2025 | Serbia 3-0 Camerún – Mundial FIVB
- 23/08/2025 | Serbia 3-0 Ucrania – Mundial FIVB