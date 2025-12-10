Osasco vs. Scandicci: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy el partidazo del Mundial de Clubes de Vóley?

Osasco vs. Scandicci EN VIVO: se enfrentan este miércoles 10 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, en Sao Paulo (Brasil). El partido corresponde a la fecha 2 del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Osasco vs Scandicci: ¿cómo llegan a la fecha 2 en el Mundial de Clubes de Vóley 2025?
Por el grupo A, el brasileño Osasco le propinó un 3-0 a Alianza Lima en su debut. Mientras tanto, el italiano Scandicci venció 3-0 en un reñido partido al Zhetyzu VC.
¿Cuándo y dónde juegan Osasco vs Scandicci EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?
El partido entre Osasco vs. Scandicci se disputará este miércoles 10 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para recibir a 3 200 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Osasco vs Scandicci EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?
- En Perú, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 6:30 p.m.
- En Brasil, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 8:30 p.m.
- En Colombia, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 6:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 6:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 7:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 7:30 p.m.
- En Argentina, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 8:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 8:30 p.m.
- En Chile, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 8:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 8:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 5:30 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Osasco vs. Scandicci comienza a las 6:30 p.m.
¿Dónde ver el Osasco vs Scandicci EN VIVO por TV y streaming?
El partido entre Osasco vs. Scandicci se podrá ver EN VIVO por VBTV en todo el mundo y mediante CazeTV en Brasil. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Osasco vs. Scandicci: últimos resultados
- 09/12/2025 | Osasco 3-0 Alianza Lima - Mundial de Clubes
- 04/12/2025 | Osasco 2-3 Gerdau/Minas - Superliga Brasil
- 28/12/2025 | Fluminense 3-2 Osasco - Superliga Brasil
- 09/12/2025 | Scandicci 3-0 Zhetysu VC - Mundial de Clubes
- 03/12/2025 | Volero 1-3 Scandicci - Champions League
- 30/11/2025 | Scandicci 3-0 Macerata - Serie A1