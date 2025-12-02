Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del vóley femenino de los Juegos Bolivariano?

Perú vs Bolivia EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha 1 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025.

Perú vs Bolivia EN VIVO: se enfrentan este miércoles 3 diciembre por la fecha 1 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima), desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de RPP Deportes. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Bolivia en vivo por los Juegos Bolivarianos 2025?

El partido entre Perú vs Bolivia por los Juegos Bolivarianos se jugará este miércoles 3 de diciembre en el Coliseo Dibós del distrito de San Borja. El recinto tiene capacidad para 4600 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia en vivo por los Juegos Bolivarianos 2025?



En Perú , el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 8:00 p.m. En Bolivia, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 10:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Perú vs Bolivia en vivo?



El partido entre Perú vs Bolivia por los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 se podrá ver EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

¿Cómo conseguir entradas para ver el Perú vs Bolivia?



Las entradas para el partido entre Perú vs Bolivia por el vóley femenino de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.

Perú vs Bolivia: lista de convocadas de la ‘Bicolor’ Sub 19

Armadoras: Andrea Villar, Heidi Pairazaman, Mariana Chalco, Alexa Vega y Kayra Ruiz

Andrea Villar, Heidi Pairazaman, Mariana Chalco, Alexa Vega y Kayra Ruiz Opuestas: Gianela Chanca, Susana Castro, Arlym Condori y Alondra Villanueva

Gianela Chanca, Susana Castro, Arlym Condori y Alondra Villanueva Atacantes: Waleska Toro, Fabiana Rivero, Brenda Quiroz, Camila Monge y Ariana Vásquez

Waleska Toro, Fabiana Rivero, Brenda Quiroz, Camila Monge y Ariana Vásquez Centrales: Naomi Palomino, Valentina Barrientos, Shaddia Campos, Mariangela Silva, Reyna Ballón y Fátima Vilafuerte

Naomi Palomino, Valentina Barrientos, Shaddia Campos, Mariangela Silva, Reyna Ballón y Fátima Vilafuerte Líberos: Nicolle Ayala, Dafne Díaz, Liana Torres y Rosa Medina