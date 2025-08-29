Últimas Noticias
Italia vs. Alemania: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley 2025?

Italia vs. Alemania: ¿dónde ver EN VIVO octavos del Mundial Vóley 2025?
Italia vs. Alemania: ¿dónde ver EN VIVO octavos del Mundial Vóley 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Revisa los detalles del partido que sostendrán Italia y Alemania por un boleto a los cuartos de final del Mundial de Voleibol Femenino.

Italia vs. Alemania EN VIVO: se enfrentan este sábado 30 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 05:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Italia, el actual número 1 del mundo, es también el bicampeón de la Liga de Naciones y medalla de oro olímpica. Su dominio en el voleibol femenino es claro, por lo que se le considera el principal candidato por un título que ganó por única vez en 2002.

Las ‘azzurris’ se llevaron el grupo B y lo ganaron con todos los puntos. Alemania, en tanto, terminó segunda en el grupo G, pero no antes de hacerle pasar un mal rato a la favorita Polonia en el partido decisivo por el primer lugar de la serie y conceder solo en el tiempo extra del quinto set.

Italia vs Alemania: ¿cómo llegan a los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Italia, principal favorito al título, quedó primero en el grupo B del Mundial con los triunfos sobre Eslovaquia, Cuba y Bélgica, ante el que cedió su único set. Por su lado, Alemania fue segundo en el grupo G. Le ganó a Kenia y Vietnam, pero cayó 3-2 ante Polonia.

¿Cuándo y dónde juegan Italia vs Alemania EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Italia vs. Alemania se disputará el sábado 30 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 00 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Italia vs Alemania EN VIVO por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido Italia vs. Alemania comienza a las 05:00 a.m.
  • En Italia, el partido Italia vs. Alemania comienza a las 12:00 p.m.
  • En Alemania, el partido Italia vs. Alemania comienza a las 12:00 p.m.
  • En República Dominicana, el partido Italia vs. Alemania comienza a las 06:00 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Italia vs. Alemania comienza a las 04:00 a.m.
  • En Colombia, el partido Italia vs. Alemania comienza a las 05:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Italia vs. Alemania comienza a las 07:00 a.m.
  • En Brasil, el partido Italia vs. Alemania comienza a las 07:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Italia vs. Alemania comienza a las 06:00 a.m.
  • En España, el partido Italia vs. Alemania comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Italia vs Alemania EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Italia vs. Alemania se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Italia vs Alemania: ¿cuántos títulos tienen en el Mundial de Vóley?

Italia se colgó por única vez la medalla de oro del Mundial Femenino en 2002, con Alemania como sede del torneo. Tras ello logró la plata en 2018 y el bronce en 2022. Por su parte, Alemania no cuenta con preseas en la máxima competición de selecciones.

