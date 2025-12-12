Savino Del Bene Scandicci vs. Dentil Praia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Mundial de Clubes de Vóley?

Savino Del Bene Scandicci vs. Dentil Praia EN VIVO: se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la semifinal del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV y CazéTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Savino del Bene Scandicci vs Dentil Praia: ¿cómo llegan los equipos a las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



Savino Del Bene llega al partido luego de quedar primero en el grupo A con 9 unidades. Dentil Praia, en tanto, llega tras quedar segundo en el grupo B con seis puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Savino del Bene Scandicci vs Dentil Praia en vivo por las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



El partido entre Savino Del Bene vs Dentil Praia se disputará este sábado 13 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 3200 espectadores.

¿A qué hora juegan Savino del Bene Scandicci vs Dentil Praia en vivo por las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



En Perú , el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a las 11:00 a.m. En Brasil, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a la 1:00 p.m.

En Colombia, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a la 1:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a la 10:00 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Savino Del Bene vs Dentil Praia comienza a las 11:00 a.m.

¿Dónde ver el Savino del Bene Scandicci vs Dentil Praia en vivo por TV?



El partido entre Savino Del Bene Scandicci vs Dentil Praia se podrá ver EN VIVO a través de la página webd y app de Volleyballworld (VBTV) y CazéTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Savino del Bene Scandicci vs Dentil Praia: últimos resultados

Savino del Bene Scandicci

Zhetysu 0-3 Savino del Bene Scandicci

Osasco 0-3 Savino del Bene Scandicci

Savino del Bene Scandicci 3-0 Alianza Lima

Dentil Praia

Dentil Praia 3-0 Zamalek

Dentil Praia 3-0 Orlando Valkyries

Imoco Conegliano 3-0 Dentil Praia