Pedro Gallese aclaró los rumores que lo vinculan a Universitario: "Mi prioridad es quedarme en el extranjero"

Pedro Gallese llegó a Lima tras desligarse de Orlando City de la MLS. Su futuro es una incertidumbre, pero ahora se encuentra entrenando en la Selección Peruana de cara a los amistosos ante Rusia y Chile.

“Siempre feliz de estar acá. Hay muchas caras nuevas, muchos jóvenes, pero se les nota las ganas de estar aquí, de poner su granito de arena y consolidarse en la Selección”, señaló el arquero de 35 años.

En otro momento, Gallese reveló que maneja propuestas. “Me tomaré mi tiempo para decidir la mejor opción. Hay algunas propuestas, pero todavía no se concreta nada. Me gustaría tener algo más concreto, por ahora son solo rumores”, explicó.

Gallese, de 35 años, puntualizó que no descarta un regreso al fútbol peruano. Y es que lo vincularon a Universitario, pero aseguró que su prioridad es seguir jugando en el extranjero.

“Lo de la ‘U’ lo habla la prensa. Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad es quedarme en el extranjero, pero si no aparece algo similar, obviamente no descarto volver al Perú. No estoy ansioso, quiero esperar que pasen los amistosos de la Selección”, manifestó.

Finalmente, el arquero se refirió a su sorpresiva salida del Orlando City. “Me sorprendió la decisión. Había hablado con los dirigentes y el técnico, me decían que querían una renovación, pero en una última reunión se decidió que no me quedaba”, culminó Gallese, que cree que puede jugar hasta los 40 años.