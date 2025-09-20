Últimas Noticias
Perú vs. Brasil: ¿a qué hora juegan EN VIVO hoy por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Perú vs. Brasil: ¿dónde ver EN VIVO por el Sudamericano Vóley Sub 17 2025?
Perú vs. Brasil: ¿dónde ver EN VIVO por el Sudamericano Vóley Sub 17 2025? | Fuente: FPV
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido que sostendrán Perú y Brasil en Villa El Salvador, por el pase a la final del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025.

La Selección Peruana cumplió con el objetivo de clasificar al Mundial de Vóley Sub 17 que se disputará el próximo año en Chile. El conjunto dirigido por Marcello Bencardino se quedó con el segundo puesto del grupo A y al avanzar Chile a las ‘semis’, también aseguró su presencia.

Así, la Sub 17 ahora se centra en conseguir el pase a la final del Sudamericano que se realiza en Lima. Perú medirá fuerzas con Brasil en las ‘semis’. Aunque el seleccionado derrotó a Bolivia, cayó sorpresivamente ante Chile por 2-3.

La ‘Canarinha’, en tanto, fue líder del grupo B, aunque en la primera etapa también perdió con Venezuela.


Los cuatro mejores: clasificados, llaves y horarios de las 'semis' y finales del Sudamericano de Vóley Sub 17

Perú vs. Brasil: ¿dónde ver EN VIVO hoy la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 en Lima?

Perú vs Brasil en vivo - punto por punto

SeleccionesSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TOTAL
Perú 





Brasil




Perú vs. Brasil: ¿cómo llegan a la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

Perú avanzó a la semifinal del Sudamericano Sub 17 tras ocupar el segundo puesto del grupo A, donde venció a Bolivia y cayó ante Chile. En tanto, Brasil fue el líder del grupo B tras imponerse a Colombia y Argentina, mientras que perdió con Venezuela.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Brasil EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El partido entre Perú vs Brasil se disputará este sábado 20 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 5 000 espectadores, aproximadamente.

  • ¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

    • En Perú, el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:00 p.m.
    • En Brasil, el partido Perú vs Brasil comienza a las 8:00 p.m.
    • En Chile, el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.
    • En Colombia, el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:00 p.m.
    • En Ecuador, el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:00 p.m.
    • En Bolivia, el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.
    • En Venezuela, el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.
    • En Argentina, el partido Perú vs Brasil comienza a las 8:00 p.m.
    • En Paraguay, el partido Perú vs Brasil comienza a las 8:00 p.m.
    • En Uruguay, el partido Perú vs Brasil comienza a las 8:00 p.m.
    • En México (CDMX), el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:00 p.m.
    • En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.
    • En España, el partido Perú vs Brasil comienza a la 01:00 a.m. (domingo)

¿Dónde ver el partido Perú vs. Brasil EN VIVO por TV?

El partido entre Perú vs Brasil se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) en señal abierta de Perú. Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Perú vs. Brasil: últimos resultados

  • 18/09/2025 | Perú 2-3 Chile – Sudamericano Sub 17
  • 17/09/2025 | Perú 3-0 Bolivia – Sudamericano Sub 17

  • 19/09/2025 | Brasil 3-0 Argentina – Sudamericano Sub 17
  • 18/09/2025 | Brasil 1-3 Venezuela – Sudamericano Sub 17

Tags
Selección Peruana de Vóley Sudamericano de Vóley Sub 17 Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 Vóley

