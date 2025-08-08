¡Atento, Perú! Anuncian cambios de horarios en los partidos de cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú buscará ante Colombia un triunfo para seguir avanzando en la Copa Panamericana de Vóley 2025. La ‘Bicolor’, dirigida por el brasileño Antonio Rizola, jugará este viernes en un duelo válido por los cuartos de final del certamen que se desarrolla en México.

Sobre este partido, la Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que se realizó un ajuste en los horarios de esta jornada en la Copa Panamericana. En el caso de Perú, su compromiso se jugará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y no a las 9:00 p.m., como inicialmente se había establecido.

Este cambio se llevó a cabo por decisión de la Norceca (La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol).

El ganador de esta llave accederá a la semifinal de la Copa Panamericana, donde aguarda el ya clasificado Puerto Rico.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Perú vs. Colombia se disputará el viernes 8 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El reciento tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

Perú vs. Colombia: así llega la ‘Bicolor’ a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana ocupó el tercer lugar del grupo A, tras conseguir tres victorias y una derrota en la etapa preliminar. Perú derrotó a Cuba (3-2), a México (3-1) y a Costa Rica (3-0), mientras que cayó frente a Puerto Rico (0-3).