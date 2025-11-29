Perú vs. Colombia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

Perú vs. Colombia EN VIVO: se enfrentan este sábado 29 noviembre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima). El partido por la fecha 2 del vóley masculino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se jugará a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del cotejo podrá verse por RPP Deportes en YouTube. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Perú vs. Colombia: ¿cómo llegan a la fecha 2 de voley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

La Selección Peruana debutó en los Juegos Bolivarianos con un triunfo por 3-0 ante el representativo de Curazao. Por su lado, Colombia se midió a Venezuela, al que derrotó por 3-1.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Colombia en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

El partido Perú vs. Colombia se disputará el sábado 29 de noviembre en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja. El recinto tiene capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia EN VIVO en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú , el partido Perú vs. Curazao comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 8:00 p.m. En Colombia , el partido Perú vs. Curazao comienza a las 8:00 p.m.



, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 8:00 p.m. En Curazao, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 9:00 p.m.



En Venezuela, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 10:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Colombia EN VIVO por TV el vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Perú vs Colombia: ¿cómo conseguir entradas para el partido de vóley masculino en los Juegos Bolivarianos 2025?

Las entradas para el vóley de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.