Código promocional Doradobet APUESTAMAX: Bono del 300% hasta S/1000

Usa el código promocional Doradobet APUESTAMAX y activa el bono de bienvenida del 300% de tu primer depósito hasta S/1000.

Probamos los bonos disponibles con el código promocional Doradobet APUESTAMAX y armamos esta guía de acuerdo a nuestra experiencia testeando las promociones, seguí leyendo para conocer saldos, rollover, plazos, facilidad de uso, retiro de ganancias y si vale la pena.

Bonos disponibles con el código Doradobet:

Tipo de bono Características de las ofertas Sin depósito Apuesta gratis de S/50 o 50 giros gratis Deportivo 300% por tu primer depósito hasta S/1000 Casino 100 giros gratis por el primer depósito

¿Cuál es el Doradobet código promocional?

El código promocional Doradobet es APUESTAMAX, su uso permite activar el bono por registro y por primera recarga, en total 2 promociones exclusivas para nuevos usuarios.

El primer bono es sin depósito por S/50 para apostar gratis o 50 tiradas gratuitas en slot, su activación solos requiere registrarse y verificar la identidad. Luego, por tu primer depósito recibes el 300% con un tope hasta S/1000 para apostar online y 100 giros gratis extras para tragamonedas.

¿Qué se puede obtener con el código promocional Doradobet?

Con el código promocional Doradobet disponible para este mes puedes liberar dos tipos de bono: por registro y por primera recarga.

El bono sin depósito de Doradobet te regala o S/50 en freebet o 50 giros gratis. La promoción por primer depósito multiplica tu recarga por el 300% con tope de devolución hasta S/1000 y 100 giros gratis.

Bono de bienvenida por registro: freebet de S/50 o 50 giros gratis

Te registras por primera vez con el código promocional Doradobet, verificas tu identidad cargando DNI o Pasaporte, esperas la aprobación y recibes el bono sin depósito elegido: S/50 para apostar o 50 giros gratis. Este tipo de promociones no son usuales en las casas de apuestas de Perú, por lo que es un gran punto a favor para Doradobet.

La apuesta gratis de S/50 está disponible para pre match o en vivo, no requiere de rollover y puede usarse dentro de los 7 días desde acreditado el saldo. El ticket puede ser simple o combinado y la ganancia máxima permitida es de S/50.

El bono de 50 giros gratis de regalo puede ser usado únicamente en la slot Imperial Fruits: 5 Lines y tiene una vigencia de 7 días, sin rollover, las ganancias se obtiene una vez se terminan los 50 FS.

Bono del 300% por el primer depósito

Una vez cobraste tus ganancias del bono por registro podrás activar la oferta por el primer depósito (mínimo S/30), el dinero que deposites será multiplicado al 300% con un máximo de retorno hasta S/1000 (máximo) para apostar en básket o fútbol. Las apuestas permitidas son múltiples de 2 selecciones o más y la cuota mínima es de 1.70.

El rollover es x5 en 10 días, siendo un requisito alcanzable y con probabilidad alta de recibir ganancias. La cuota baja te permite apostar en favoritos haciendo que las apuestas combinadas sean un poco más seguras.

El bono por primer depósito de Doradobet también incluye 100 giros gratis para ser usados en la tragamonedas Big Bass Bonanza.

¿Cómo obtener y liberar el código de bono Doradobet?

Para obtener los bonos de Doradobet es necesario que completes el registro en Doradobet por primera vez usando el código promocional APUESTAMAX, luego deberás verificar tu identidad y para activar el bono del 300% deberás hacer un depósito mínimo de S/30.

Sigue estos pasos de registro en Doradobet Perú:

Ingresa al sitio oficial de Doradobet en Perú. Haz clic en el botón de registro y completa el formulario con tus datos reales. Copia el código APUESTAMAX en el campo correspondiente. Elige tu bono sin depósito y carga tus documentos. Usa el saldo de tu bono y retira las ganancias para luego hacer el primer depósito.

Beneficios de registrarse con el código Doradobet

Expertise: Ganarás mayor confianza como apostador luego de realizar las apuestas más complejas que propone el bono.

Plataforma: El saldo del bono te permite navegar y probar distintos juegos y categorías de apuestas.

Oportunidades: Al tener un saldo de apuesta mayor al que tendrías, podrás aumentar tus posibilidades de ganancias.

Al tener un saldo de apuesta mayor al que tendrías, podrás aumentar tus posibilidades de ganancias. Seguridad: Esta casa de apuestas es una de las más elegidas por los jugadores peruanos por su prestigio y confiabilidad, ya que cuenta con las licencias necesarias para operar en el país.

Doradobet app - Activa tus bonos en tu teléfono

Desde la Doradobet app podrás usar el código de bono y activar ambas ofertas, además, podrás apostar y jugar online desde tu teléfono.

La aplicación es compatible con iOS y Android, en el caso de Apple se descarga directamente desde la tienda, sin embargo para Android es requerimiento descargar el archivo APK desde el sitio oficial de Doradobet e instarlo en tu móvil.

En nuestro caso probamos tanto desde la versión web como desde la app y la experiencia fue fluida, con acceso veloz por medio de huella digital o reconocimiento facial, ideal para las apuestas en directo.

Los depósitos y retiros se pueden hacer desde la app facilitando cualquier gestion sin necesidad de estar en una computador.

Nuestro veredicto del código de bono Doradobet

Hicimos el testeo de distintos aspectos del bono del código promocional Doradobet hasta retirar las ganancias y podemos determinar que recomendamos el uso de estas ofertas para nuevos usuarios.

Por un lado, el bono sin depósito sin rollover es altamente alcanzable y retirable, en nuestro caso obtuvimos la ganancia máxima de S/50, retiramos el saldo ganado por medio de transferencia bancaria y recibimos el dinero en 72 horas. En este sentido aseguramos que esta oferta es ideal para apostadores con poca experiencia.

Ahora en el caso del bono por primera recarga del 300% ya las condiciones son un poco más complejas para nuevos apostadores, sin embargo si se piensa de antemano la estrategia es muy posible que se obtengan ganancias. Nuestro equipo de expertos alcanzó el rollover x5 en 4 días, por lo que un apostador que recién se inicia podrá alcanzarlo fácilmente en 10 días.

Lo bueno y lo malo del código de bono de Doradobet

Ventajas Desventajas Bonos flexibles para apostar y jugar al casino gratis. Giros gratis solo para 2 slots. Porcentaje de devolución del 300% siendo del más alto del mercado Las apuestas gratis solo son para fútbol o basket. Bono sin depósito y giros gratis por primera recarga. No es posible usar el bono deportivo en apuestas simples, solo combinadas. Rollover x5 en 10 días, totalmente alcanzable.



Comparación con el código promocional de otros sitios de apuestas

Comparamos el bono por depósito de Doradobet con el código promocional Betano y el código Retabet:

Casa de apuestas Oferta de bienvenida deportes Betano BETAPE Apuesta gratis de S/80 Retabet RETAMAXPE 50 % de tu apuesta no exitosa hasta S/ 1000

Preguntas frecuentes del código Doradobet

¿Es legal usar el código promocional Doradobet en Perú?

Sí. Esta casa de apuestas, fue registrada en Perú y aprobada para operar en el país por el MINCETUR bajo las licencias: 11002564010000 Y 21002564010000. Esto significa que Doradobet es legal y confiable, cumpliendo con la normativa nacional para el juego online.

¿A qué puedo apostar con el código promocional Doradobet?

El bono de bienvenida Doradobet para apuestas solo puede usarse en fútbol o basket, apuestas combinadas de 2 o más selecciones con cuota mínima de 1.70.

¿Cuáles son los métodos de pago disponibles para usar el código promocional Doradobet?

Los métodos de pago disponibles en Doradobet son Yape, BCP, Interbank, ScotiaBank, nubiz, BBVA, safetypay, PagoEfectivo, kashio, YaGanaste, KasNet, PayValida, WePay4U, Tambo, Western Union, Plin, Red Digital, Call Power y Megapunto.

¿Puedo usar el código promocional Doradobet más de una vez?

No, el código promocional de Doradobet solo puede ser usado una vez cuando abres tu cuenta. Si ya tienes una cuenta creada no podrás activar las promociones de bienvenida.

Publicidad / Contenido Comercial – Los términos y condiciones de Doradobet se aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable. – Este texto está basado en una experiencia personal de la redacción sobre las ofertas de Doradobet.