Código promocional Caliente Perú | Bono actual y experiencia real de uso

Análisis del código de bono Caliente Casino para Perú en 2026

Si buscas un código promocional Caliente para jugar casino en línea desde Perú, aquí te contamos nuestra experiencia. Probamos su bono por registro, bono de bienvenida de S/400, pagos, soporte y jugando siempre en soles.

Por el momento, Caliente en Perú funciona solo como casino. No hay sección de deportes. Toda la oferta gira alrededor de slots, juegos de mesa y casino en vivo, con bonos para casino y jugadas gratis. Muy útiles para jugadores novatos o expertos del Perú.

Operador Monto del bono Caliente Casino Perú 100% del primer depósito hasta S/400 y S/40 por registro

¿Cuál es el código promocional Caliente en Perú y qué activa exactamente

No hay un código de promoción Caliente que se use al registrarse, pero el operador sí activa dos beneficios para nuevos usuarios peruanos. El primero es un bono gratis de S/40 sin depósito para jugar slots, seguido de un bono de bienvenida de hasta S/400 sobre el primer depósito.

Tipo de Bono Monto Depósito mínimo Rollover Bono gratis por registro S/40 en jugadas gratis No requerido x40 en 3 días Bono de bienvenida para casino 100% del primer depósito hasta S/400 S/40 x20 en 7 días

Nuestra experiencia usando la promoción de Caliente

Nosotros abrimos la cuenta desde Lima, activamos la promoción de bienvenida en el formulario de registro y confirmamos finalmente la cuenta con un PIN enviado por mensaje de texto al móvil.

A los pocos minutos vimos acreditados los S/40 en jugadas gratis dentro de la cuenta de casino. Lo hicimos con calma, primero probamos varias slots recomendadas y después hicimos un depósito de S/100 con Yape para activar el bono de bienvenida con depósito y seguir probando con un poco de saldo extra.

Bono gratis de S/40 para nuevos usuarios

Obviamente el bono sin depósito de S/40 fue lo primero que usamos. Este primer bono sirve para probar slots seleccionadas con dinero de la casa. Aunque debemos recordar que cualquier ganancia queda sujeta a condiciones concretas antes de poder retirarse:

Disponible solo para usuarios nuevos de Caliente Casino en Perú.

Se acredita en cuanto validas tu cuenta con el código enviado por SMS .

Debes usarlo en juegos participantes señalados en la promoción.

Vigencia de 3 días desde que se acredita el bono.

Rollover de x40 sobre el valor del bono, es decir S/1.600 apostados.

En nuestro caso, los S/40 se fueron en dos sesiones cortas de slots. Conseguimos convertir parte del saldo en dinero real, pero el límite de retiro hace que el bono sirva más para conocer el casino que para buscar cobros grandes.

Bono de bienvenida Caliente: condiciones explicadas

En cuanto al bono de bienvenida de Caliente, este duplica el primer ingreso que hagas en casino hasta S/400 del primer depósito. Es un bono exclusivo para juegos de casino y se acompaña de un requisito de apuesta considerable.

Su regla principal indica que el depósito inicial y el bono deben apostarse 20 veces en un plazo de 7 días. Es decir, si depositas S/100 recibes S/100 en bono, para un total de S/200 que deben moverse hasta S/4.000 en apuestas elegibles. Esto claro, evitando los siguientes errores comunes:

Depositar una cantidad alta sin considerar que debe apostarse 20 veces en una semana.

Jugar muchas rondas en títulos que no cumplen con el requisito.

Superar el límite de apuesta máxima por ronda.

Intentar retirar antes de completar el rollover, lo que cancela el bono y el saldo asociado.



Frente a otros casinos que aceptan usuarios peruanos, este bono se sitúa en la parte exigente. Puede interesarte si ya pensabas jugar un volumen importante en slots, pero es poco práctico para quien solo quiere sesiones esporádicas.

Ventajas y desventajas de Caliente tras probarlo en Perú

Después de varios días en Caliente Casino identificamos puntos fuertes y algunas debilidades. Esto depende mucho de si valoras más pagos en moneda local, catálogo de slots o ciertas condiciones ligeras en los bonos.

Lo que funciona bien

Su plataforma se siente orientada al jugador peruano que quiere centrarse especialmente en casino. La navegación es directa y el bono se explica con mucha más claridad que en otros operadores peruanos, resaltando lo siguiente:

Interfaz limpia con acceso rápido a slots, casino en vivo y promociones.

Explicación detallada de cada bono con tablas de contribución de juegos.

Catálogo amplio de slots, con títulos de botes acumulados y juegos exclusivos de la marca.

Integración con Yape y PagoEfectivo para manejar soles sin cuenta internacional.

Versión móvil estable que nos permitió jugar y recargar desde el teléfono.

Lo que se puede mejorar

Por otra parte, hay puntos que pueden hacer dudar a quien busque condiciones más bajas o una oferta más completa. Aquí el foco está muy marcado en las condiciones del casino y sus bonos:

Rollover alto en ambos bonos, x40 en el gratis y x20 en el de bienvenida.

Plazo corto de 7 días para liberar el bono con depósito.

Los juegos de mesa y algunos títulos en vivo aportan poco o nada al rollover.

Ausencia total de apuestas deportivas para quienes prefieren combinar casino y deportes.

Poca variedad de programas de fidelidad complejos.

Depósitos y retiros en Caliente Perú: tiempos y métodos probados

A continuación, te mostramos sus métodos de pago. En nuestra prueba recargamos S/100 usando Yape desde el móvil. Escaneamos el código y el saldo llegó de inmediato, junto con el bono de bienvenida. Después de cumplir parte del rollover, pedimos un retiro usando el mismo medio y recibimos los fondos al día siguiente.

Método de pago Depósito mínimo Depósito máximo Característica Yape Sin límite S/10.000 Depósitos rápidos desde el móvil en soles PagoEfectivo Sin límite S/10.000 Permite pagar en agentes, banca en línea o billeteras Visa y Mastercard Sin límite S/10.000 Carga inmediata en el cajero del casino

Probamos siempre depósitos y retiros en soles, aunque el casino no aplicó ninguna comisión. Para retiros nos pidieron verificar la identidad con DNI y comprobante de domicilio antes del primer cobro.

¿Cómo aprovechar mejor el bono promocional Caliente?

El bono de bienvenida Caliente puede sumar valor si encaja con tu forma de jugar. No es una vía rápida para ganar dinero, por lo que te dejamos algunos consejos para antes de retirar cualquier ganancia ligada al bono:

Aprovecha primero el bono gratis de S/40 para conocer las slots participantes.

Si activas el bono de hasta S/400 deposita solo lo que puedas mover en una semana.

Prioriza juegos que aporten al rollover , sobre todo slots, antes de pasar a mesas.

Respeta el límite de apuesta máxima.

Evita apostar de forma impulsiva al final del plazo.

Puede no convenirte activar el bono si solo planeas entrar al casino una vez en varias semanas o retirar después de un par de sesiones cortas. Tampoco es recomendable si te interesan sobre todo juegos de mesa.

Atención al cliente de Caliente: tiempos y calidad de respuesta

Durante la prueba quisimos contactar con Caliente desde la propia web para preguntar por el cálculo del rollover. Generalmente, es usual que exista un chatbot 24/7, como lo hay en su versión mexicana, aunque en este caso solo vimos dos medios de contacto:

Correo-e: soporte@cliente.pe

Teléfono: +511-743-6610 disponible las 24 horas

Por ello, enviamos un correo con dudas sobre documentos aceptados para la verificación además de algunas dudas acerca del rollover. La respuesta llegó el mismo día y en general el soporte se sintió eficiente.

¿Para quién es realmente Caliente en Perú?

Más allá del código de bono Caliente casino, este operador encaja mejor con perfiles de jugador que tienen un enfoque exclusivo en casino, o que prefieren slots y casino en vivo sobre deportes.

Puede ser además una opción bastante sólida si te interesan los pagos con Yape o PagoEfectivo, y si entiendes bien lo que implica un rollover exigente. Si tu prioridad es un rollover bajo, retirar rápido y máxima flexibilidad, tal vez te convenga jugar en otros casinos online.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Caliente

¿Cuál es el código promocional Caliente que funciona en Perú?

Actualmente, no hay un código promocional Caliente en Perú. Pero al realizar tu registro, accedes al bono gratis de S/40 y al bono de bienvenida de hasta S/400 en casino.

¿Puedo combinar el bono gratis de S/40 con el bono de bienvenida de S/400?

Sí. Al completar tu registro recibes las jugadas gratis de S/40. Después podrás activar el bono de bienvenida de hasta S/400 realizando un depósito de al menos S/40..

¿Es legal Caliente en Perú?

Si, es completamente legal. Caliente cuenta desde 2024 con las licencias expedidas por MINCETUR 11002589010000 y 21002589010000, las cuales le dan respaldo y seguridad en el país.

¿Cuánto tarda un retiro del código de bono en Caliente Casino?

En nuestra prueba un retiro solicitado mediante Yape tardó alrededor de 1 día hábil en completarse después de la verificación. Claro que hay que considerar también cumplir con el rollover para evitar contratiempos.