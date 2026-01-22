Cuotas Mundial 2026: análisis de favoritos, goleadores y sorpresas

Descubre cómo se mueven las cuotas Mundial 2026, qué selecciones parten como favoritas y dónde apostar con mejores números y bonos en Perú.

La Copa del Mundo cada vez está más cerca y las cuotas mundial 2026 ya se convirtieron en una antesala de lo que veremos en la cancha.

Las principales casas de apuestas en Perú como Betano, Doradobet, Meridianbet, Retabet y Stake ya publicaron algunas de las cuotas de apuestas mundial 2026, con cifras que reflejan bastante bien el rumbo que el fútbol tirará en Norteamérica.

En RPP Pronósticos Deportivos hemos revisado estas cuotas para ofrecerte una primera radiografía de cómo se mueve el mercado de apuestas en la Copa del Mundo

Cuotas Mundial 2026 por país: los mejores mercados

Aunque todavía falta para que ruede la pelota en el Mundial 2026, las casas de apuestas en Perú ya empezaron a marcar tendencia. A continuación te mostramos algunos de los mejores mercados y sus cuotas de apuestas copa del mundo:

Cuotas para el Ganador del Mundial 2026

En Betano, Doradobet, Meridianbet, Retabet y Stake las cuotas ganador mundial 2026 ya están sobre la mesa, y todas cuentan más o menos la misma historia: hay cinco selecciones favoritas que parten con ventaja clara.

En RPP Deportes revisamos el mercado y estas son los números aproximadas que se manejan para levantar la Copa del Mundo:

Claramente, las cuotas pueden variar según la casa y el momento del torneo. Te mostramos una tabla actual del mercado, pero la iremos actualizando conforme se muevan los números. Con ese antecedente, estas serían estimaciones razonables de cómo podrían abrir los mercados cuando se activen en operadores como Betano, Retabet o Meridianbet.

Ahora, ¿qué nos dicen realmente estas cuotas de apuestas mundial 2026?

Sin entrar en tecnicismos: que las casas no regalan favoritismos. Si España aparece con cuotas cercanas a 5.00, es porque el mercado ve muy probable que llegue lejos y pelee el título hasta el final. La Eurocopa 2024 pesa, y mucho. Además, cuenta con una generación joven que ya sabe competir al máximo nivel.

Sin embargo, también están en la mira las demás selecciones con potencial de llevar la copa como:

Francia : Finalista en dos de los últimos tres Mundiales, con Kylian Mbappé como principal figura . Francia casi siempre arranca entre los dos o tres grandes favoritos.

: Finalista en dos de los últimos tres Mundiales, con Inglaterra: Un plantel cargado de talento y buenas actuaciones recientes en torneos internacionales . Aunque le cuesta cerrar títulos, las casas confían mucho en su potencial.

Un plantel cargado de talento y Brasil : La historia pesa. Brasil nunca falta entre los favoritos y suele mantener cuotas competitivas incluso cuando llega en proceso de renovación.

: La historia pesa. Argentina: Campeón vigente tras Qatar 2022 . Aunque el foco está en el recambio generacional, su condición de campeón del mundo la mantiene siempre arriba en el mercado.

Mejores cuotas para el máximo goleador del Mundial 2026

El mercado del máximo goleador siempre genera debate, pronósticos de Mundial y alguna corazonada. Y aunque todavía falta camino por recorrer, las casas de apuestas ya marcan una tendencia clara basada en goles, rol dentro del equipo y antecedentes mundialistas.

Hoy, estos son los nombres que aparecen mejor posicionados en operadores como Betano, Doradobet, Meridianbet, Retabet y Stake:

Kylian Mbappé (Francia) - cuotas entre 6.00 y 7.50

Es el gran favorito. Fue Bota de Oro en Qatar 2022 con 8 goles y sigue siendo el principal arma ofensiva de Francia. Juega todos los minutos, patea penales y aparece en los partidos grandes. Por eso, sus cuotas suelen ser las más bajas del mercado.

Harry Kane (Inglaterra) - cuotas entre 7.00 y 10.00

Siempre aparece bien posicionado. Es el 9 fijo, ejecuta penales y mantiene un promedio de gol altísimo en torneos internacionales. No suele brillar mediáticamente, pero las cuotas siempre lo respetan por su constancia.

Lionel Messi (Argentina) - cuotas entre 9.00 y 13.00

Todo depende de su presencia en 2026, pero cuando está en cancha, el mercado no lo ignora. Viene de ser el goleador argentino en Qatar y el ejecutor principal de penales. Si confirma participación, sus cuotas bajan rápido.

Erling Haaland (Noruega) - cuotas entre 9.00 y 15.00

Aunque Noruega no figura entre las favoritas al título, Haaland ha demostrado ser una verdadera máquina de hacer goles. Lideró las eliminatorias europeas con 16 goles. Si su selección logra avanzar lo suficiente en el torneo, se perfila como un favorito serio.

Cuotas para el Mejor Jugador del Torneo (Balón de Oro)

El Balón de Oro del Mundial no siempre lo gana el campeón, pero casi siempre lo levanta alguien que llega lejos. Por eso, las casas combinan talento individual + rendimiento colectivo al fijar cuotas. Ahora mismo no hay cuotas de apuestas Copa del Mundo exactas para esta categoría, pero los favoritos que hoy maneja el mercado aparecen:

Kylian Mbappé : El gran favorito. Si Francia llega lejos y él mantiene números altos, es el nombre a vencer.

Jude Bellingham : Cada torneo grande lo consolida más. Si Inglaterra da el salto definitivo, su cuota tiene mucho valor.

Vinícius Jr : Desequilibrante, protagonista y con peso en partidos grandes. Brasil campeón o finalista lo pone directo en la pelea.

Pedri / Rodri: España no suele depender de una sola figura, pero si domina el torneo, uno de ellos puede quedarse con el premio.

¿Qué equipos podrían sorprender en el Mundial 2026 y sus posibles cuotas?

Más allá de los grandes candidatos, todo Mundial deja una o dos selecciones sorpresa, y ahí es donde muchos apostadores pueden encontrar valor en sus apuestas. Estas son algunas selecciones que hoy aparecen como outsiders, con cuotas altas pero argumentos futbolísticos reales:

Colombia - campeón entre 30.00 y 50.00

Para apuestas a cuartos o semifinales, las cuotas bajan a rangos 6.00 – 10.00. Equipo sólido y en crecimiento. Viene en crecimiento, con una generación liderada por Luis Díaz y un equipo competitivo en las eliminatorias CONMEBOL.

Portugal - campeón entre 18.00 y 25.00

Talento sobra. Si engrana como equipo, su cuota tiene uno de los mejores valores del mercado.

Japón - campeón entre 60.00 y 80.00

Cuotas altas, pero rendimiento constante. Podría traer sorpresas para apuestas a clasificar de grupo o llegar a octavos. En los últimos Mundiales siempre dio pelea llegando a octavos y cuartos de finales. Las casas lo subestiman más de lo que deberían.

Uruguay - campeón entre 25.00 y 35.00

Recambio joven, intensidad y experiencia mundialista. Muy interesante en mercados de fases. Con recambio joven y un estilo más agresivo, suele ofrecer cuotas atractivas para llegar lejos, especialmente en mercados por fases.

Cuotas mundial 2026 en vivo para el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, este mercado será especialmente fuerte por la cantidad de partidos diarios. Casas de apuestas como Bet365 y Betano destacan aquí porque ofrecen:

Historial de cuotas durante el partido para ver cómo se van moviendo

Mercados que se reabren rápido tras cada gol

Apuestas en vivo incluso en tiempo de descuento

Streaming en vivo

Dato útil: en Mundiales anteriores, muchas de las mejores cuotas en vivo aparecieron en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, cuando el ritmo real del partido ya está claro.

¿Cómo entender las cuotas Mundial 2026?

Entender las cuotas ganador mundial no es complicado. En el Mundial 2026, las casas de apuestas tienen la opción de usar las cuotas decimales, el formato más común en Latinoamérica y el que más recomendamos.

La lógica es simple:

Cuota baja (ejemplo: 1.60): resultado considerado probable

Cuota media (ejemplo: 3.50): partido parejo

Cuota alta (ejemplo: 25.00): resultado poco esperado

Por ejemplo, si apuestas S/20 a una cuota 5.00 y aciertas, cobras S/100 (incluyendo tu apuesta).

Las cuotas del Mundial se mueven constantemente por factores como:

Resultados previos en el grupo

Lesiones o sanciones

Cantidad de apuestas que recibe cada selección

Rendimiento real dentro del partido (en apuestas en vivo)

OJO: Una cuota no dice quién es mejor, dice cómo se está apostando. Entender eso ayuda a encontrar valor, especialmente en selecciones menos populares.

¿Qué es una “buena cuota”? (no siempre es la más alta)

Una buena cuota no es la más grande, sino la que paga mejor de lo que debería.

Ejemplo:

España paga 5.00 para ser campeón y viene de ganar la Eurocopa.

Otro equipo paga 6.00, pero llega lleno de dudas.

Aunque la cuota sea menor, España puede ser mejor apuesta.

¿Cuándo conviene apostar en un Mundial?

Antes del torneo : ideal para favoritos y apuestas largas (campeón, semifinales).

Después de la primera fecha : buen momento para detectar selecciones subvaloradas.

En vivo: para sacarle mejor rendimiento ya que suelen aumentar en un partido en vivo.

¿En qué casas de apuestas encontrar las mejores cuotas Mundial 2026?

Cuando hablamos de apuestas para el Mundial, no solo importan las cuotas que ofrece cada casa, sino también los bonos de bienvenida que pueden darte. Así están las cosas hoy en algunos de los operadores más populares entre los apostadores peruanos:

Betano

Betano destaca por su apuesta gratis de bienvenida para nuevos usuarios:

Apuesta gratis de S/60 al registrarte y hacer tu primer depósito (mínimo S/30). Este crédito puede usarse directamente en cuotas de apuestas deportivas sin rollover. Lo recomendamos bastante para probar mercados como el de favoritos del Mundial o máximo goleador.

Doradobet

Doradobet ofrece otro de los bonos más altos del mercado peruano:

Bonos de hasta S/1.000 con el 300% del primer depósito (con rollover aproximado x5), para explorar cuotas en mercados como ganador, goleadores o fases avanzadas.

Meridianbet

Meridianbet es uno de nuestros favoritos y de los más sólidos si piensas apostar con las cuotas mundial 2026 a largo plazo:

100% de tu depósito hasta S/1.000 para apuestas deportivas + 500 giros gratis con un depósito mínimo de S/20.

Retabet

En Retabet puedes encontrar un bono de bienvenida con devolución de parte de tu primera apuesta:

50% de cashback en tu primera apuesta sin éxito hasta S/800.

Stake

Stake tiene presencia creciente en el mercado peruano, con bonos y cuotas mundial 2026 atractivas:

Apuestas gratis de S/60, junto con giros gratis en casino.

Preguntas frecuentes sobre las cuotas de apuestas mundial 2026

¿Qué es una cuota en apuestas deportivas?

La cuota representa la probabilidad implícita de un evento y cuánto puedes ganar. Cuota más baja = resultado más probable (pero menor ganancia), cuota alta = evento menos esperado (pero mayor pago).

¿Puedo usar los bonos de bienvenida para apostar al Mundial?

Sí. En la mayoría de casas, los bonos de bienvenida se pueden usar en apuestas del Mundial, incluidos mercados como ganador del torneo, goleadores o fases de eliminación directa.

¿Cuándo se publican las cuotas mundial 2026?

Las cuotas iniciales ya están disponibles, pero se ajustan constantemente. Las finales suelen estabilizarse días antes del partido inaugural.

¿Las cuotas de apuestas mundial 2026 cambian?

Sí, y mucho. Cada partido, lesión o sorpresa mueve el mercado de las cuotas mundial 2026. Por eso las apuestas en vivo ganan protagonismo.

¿Se puede apostar al Mundial 2026 desde el celular?

Sí. Todas las casas mencionadas cuentan con plataformas móviles para apostar en tiempo real.