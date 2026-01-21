Predicción Mundial 2026: análisis, pronósticos y tips de apuestas

Descubre nuestra predicción Mundial 2026, con estadísticas y contexto real. Todo lo que necesitas saber antes de apostar

El Mundial 2026 no solo se vive en la cancha, también se analiza.Y en esta guía de predicción Mundial 2026 reunimos nuestros mejores pronósticos y tips de apuestas pensados para los que buscan información antes de apostar.

Predicción Mundial 2026: tips de apuestas para los partidos de hoy

En RPP Deportes seguimos el Mundial desde antes de que empiece. Y el repechaje ya nos pone en clima de partidos decisivos, donde cada detalle cuenta.

Por eso, analizamos contexto, forma reciente y cuotas para ofrecerte pronósticos de apuestas para mundial 2026, pensados para que apuestes con buen criterio.

Veamos los partidos más esperados para esta ronda:

Partido Fecha Consejo de apuesta Cuota aprox. Italia vs Irlanda del Norte 26/03 Gana Italia 1.35 Bolivia vs Surinam 26/03 Más de 2.5 goles 1.80 Turquía vs Rumanía 26/03 Ambos equipos marcan 1.75

Todos los encuentros corresponden a partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026.

Juega con responsabilidad. Apostar es entretenimiento, no una forma de ingreso.

Italia vs Irlanda del Norte – Ganador del partido

El partido más esperado de esta jornada, sin duda. Italia llega a este repechaje con una presión que conoce bien: clasificar sin excusas.

Tras un proceso irregular en Eliminatorias, la Azzurra no puede permitirse otro tropiezo. Irlanda del Norte, en cambio, asume el papel de outsider, con menos obligación y un planteamiento más conservador.

Desde RPP, vemos a Italia claramente superior en control del balón, jerarquía defensiva y manejo de tiempos.

Aunque no siempre es contundente en ataque, su estructura táctica suele imponerse ante rivales que se repliegan demasiado. Irlanda del Norte apostará al orden y al balón parado, pero si Italia marca primero, el partido se inclina rápidamente.

Algunos datos a tener en cuenta para tus apuestas:

Italia recibió menos de un gol por partido en su último tramo competitivo.

Irlanda del Norte promedia menos de 1 gol a favor por encuentro.

Italia suele dominar la posesión y territorio en partidos cerrados.

En duelos similares, la Azzurra mantiene una alta efectividad defensiva.

Nuestro pronóstico: Gana Italia

Bolivia vs Surinam – Más de 2.5 goles

Este repechaje enfrenta a dos selecciones con realidades distintas pero un punto en común: defensas vulnerables. Bolivia hace valer su localía cuando puede, pero Surinam tiene jugadores que compiten en ligas europeas (como Sheraldo Becker y Gleofilo Vlijter) y un estilo más vertical.

Aquí no esperamos un partido especulativo. Bolivia suele proponer desde el inicio, pero deja espacios atrás. Surinam, por su parte, no renuncia al ataque, incluso jugando fuera de casa. Todo apunta a un duelo abierto, con transiciones rápidas y errores defensivos que pueden traducirse en goles para Surinam.

Algunos datos a tener en cuenta para tus apuestas:

Bolivia promedia más de 2 goles totales por partido en sus últimos encuentros.

Surinam ha marcado al menos 1 gol en 5 de sus últimos 6 partidos oficiales.

Ambos equipos conceden muchas oportunidades claras.

Poca contención en el mediocampo de ambas selecciones.

Nuestro pronóstico: Más de 2.5 goles

Turquía vs Rumanía – Ambos equipos marcan

Turquía y Rumanía llegan a este repechaje con ambición y estilos que priorizan el ataque. Ninguna quiere esperar al error del rival. El objetivo es golpear primero y manejar el resultado desde ahí.

En estos pronósticos mundial, vemos un partido equilibrado, con Turquía más intensa en casa y Rumanía bien organizada para salir rápido. Ambos cuentan con delanteros veloces y mediocampos que pisan área, pero también defensas que sufren cuando el partido se acelera.

Algunos datos a tener en cuenta para tus apuestas:

Turquía marcó en 6 de sus últimos 7 partidos

Rumanía anotó en 5 de sus últimas 6 presentaciones oficiales

Ambos equipos generan más ocasiones de las que convierten

En duelos directos recientes, el gol ha estado presente en ambas área

Nuestro pronóstico: Ambos equipos marcan

Partido del día: predicción mundial 2026 para Italia vs Irlanda del Norte

Por impacto mediático y peso histórico, el Italia vs Irlanda del Norte se lleva el foco del día. Más allá del resultado final, hay un par de mercados que nos resulta especialmente interesante para este partido como:

Menos de 2.5 goles

Italia gana con hándicap asiático -1

Italia gana y menos de 3.5 goles

Italia más de 4.5 córners

Apuestas a largo plazo en la Copa del Mundo 2026

Además de los mercados para cada partido, te mencionamos algunas de las apuestas a largo plazo más sonados que conviene mirar si quieres sacarle más provecho a tus apuestas:

Campeón del mundo

Para este mercado decisivo, las casas de apuestas como Betano, Doradobet, Meridianbet, Retabet y Stake ya tienen sus números, y aunque pueden ajustarse conforme avance la preparación de las selecciones, hoy varias tendencias se repiten commo los favoritos a alzar la copa:

España - cuota aproximada 5.00

No nos cansamos de decirlo: España es carne de Mundial. Llegan con un proyecto consolidado, tras coronarse en la Eurocopa 2024, con un estilo de juego distintivo: posesión inteligente, presión alta bien ejecutada y combinaciones rápidas entre líneas.

Jugadores como Pedri y Rodri marcan el tempo, Lamine Yamal rompe defensas y la defensa mantiene el orden. No sorprende que las cuotas reflejen esa solidez.

Francia - cuota aproximada 7.50

Francia siempre está presente. Ya lo vimos en Rusia 2018 y Qatar 2022, con una mezcla de jerarquía y juventud, liderada por Kylian Mbappé, uno de los futbolistas más decisivos del planeta. Su ataque es explosivo y puede romper cualquier esquema defensivo.

Inglaterra - cuota aproximada 8.00

Aquí nos encontramos con una selección que ha madurado con resultados y juego. Inglaterra ya no es solo fuerza física: Bellingham, Kane y Saka combinan talento, lectura de juego y serenidad en el último tercio.

Las casas reflejan esa expectativa, aunque el equipo aún tiene la cuenta pendiente de ganar un título grande.

Brasil - cuota aproximada 8.50

Brasil es Brasil. Ofensiva vertical, extremos veloces, creatividad sin tapujos. Con figuras como Vinícius Jr., Rodrygo y el joven Endrick, proyectan un ataque impredecible. No obstante, a veces sufre para equilibrar la defensa con la misma contundencia ofensiva.

Argentina - cuota aproximada 9.00

Campeón defensor tras Qatar 2022, Argentina llega con un profundo sentido de equipo. Messi sigue siendo una pieza simbólica, pero la transición generacional lo ha convertido en un equipo más colectivo, con Julián Álvarez como uno de los referentes en ataque.

Máximo goleador del Mundial

En este mercado, más que nombres populares, favorece a quienes cuentan con minutos, protagonismo ofensivo claro y posibilidad de jugar todos los partidos de su selección. Aquí están los candidatos con mejores cuotas actuales:

Kylian Mbappé (Francia) - cuota 6.50

Selección: Francia

Goles recientes: 8 en Qatar 2022 (Bota de Oro)

Rol ofensivo: principal referencia, derecho a penales

Proyección: 6–7 partidos si Francia llega lejos

Harry Kane (Inglaterra) - cuota 9.50

Selección: Inglaterra

Goles recientes: goleador histórico y consistente

Rol ofensivo: centrodelantero fijo, ejecutor de penales

Proyección: Inglaterra suele avanzar fases

Lionel Messi (Argentina) - cuota 10.00

Selección: Argentina

Goles recientes: constante aporte en fases finales

Rol ofensivo: creador y definidor

Proyección: 5–7 partidos si Argentina repite buen rendimiento

Vinícius Jr. (Brasil) - cuota 14.00

Selección: Brasil

Goles recientes: importancia creciente en ataque

Rol ofensivo: desequilibrio por banda

Proyección: 5–7 partidos con Brasil en ritmo

Jude Bellingham (Inglaterra) - cuota 15.00

Selección: Inglaterra

Goles recientes: llegada desde el mediocampo

Rol ofensivo: convierte oportunidades desde segunda línea

Proyección: muchos minutos si Inglaterra avanza

Lamine Yamal (España) - cuota 20.00

Selección: España

Peso ofensivo: explosión y desequilibrio

Proyección: si España domina, puede sorprender



Balón de Oro del Mundial 2026

El Balón de Oro del Mundial no siempre se lo lleva el que más goles marca, sino el que mejor combina rendimiento individual con un recorrido largo del torneo.

Históricamente, los ganadores suelen ser de selecciones que llegan a semifinales o finales, porque tienen más partidos para destacarse y promediar estadísticas sobresalientes.

Aún las casas no nos han dado las cuotas para este mercado, pero con base en lo que hemos analizado, estos son los nombres más sonados para llevarse el balón de oro:

Kylian Mbappé (Francia)

Mbappé fue protagonista en Qatar 2022, marcando goles decisivos y cargando el peso ofensivo de su selección. Si Francia llega lejos y él mantiene su impacto, su cuota el centro de la pelea por el Balón de Oro.

Jude Bellingham (Inglaterra)

Bellingham no es delantero, pero sí el motor ofensivo de Inglaterra. Si Inglaterra pasa a fases avanzadas, su rendimiento lo ponen en la conversación.

Vinícius Jr. (Brasil)

Vinícius Jr. es hoy uno de los mayores desequilibrantes. Su capacidad para romper defensas y generar juego le da argumento para pelear este premio.

Pedri o Rodri (España)

Si “La Roja” avanza con solidez y estos jugadores son determinantes en la lectura de juego, tanto Pedri como Rodri podrían asomarse en los primeros lugares de las votaciones.

Ganador del grupo

El mercado de “Ganador del grupo” es de los favoritos entre los apostadores que buscan rendimiento antes de que empiece la Copa del Mundo. Aquí se paga menos que por el campeón, pero también tiene menor riesgo si la lógica futbolística y las cuotas están bien alineadas.

Con 12 grupos en el Mundial 2026, ya podemos identificar algunos que hoy ofrecen cuotas con argumentos interesantes.

Recordemos cómo quedaron los grupos tras el sorteo del 5 de diciembre de 2025. Están conformados de la siguiente manera en los primeros bloques:

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y un repechaje europeo.

Grupo B : Canadá, Suiza, Catar y un repechaje europeo.

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo H : España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

En cada uno hay selecciones lógicas para ganar, pero también cuotas de valor si miramos el rendimiento reciente y el contexto futbolístico. De acuerdo con nuestro análisis partidos Mundial hoy, estos podrían ser los posibles ganadores:

Grupo A - México

Cuotas típicas lo ponen como favorito local, pero Corea del Sur ha demostrado consistencia en torneos recientes y Sudáfrica puede ser sorpresa. México, con apoyo de su afición y como anfitrión parcial, suele arrancar con cuotas moderadas para ganar el grupo.

Grupo C - Brasil

El gigante sudamericano lidera las probabilidades para imponerse, pero Marruecos puede ofrecer cuotas elevadas para apuestas combinadas.

Grupo H - España

España llega con el cartel de favorita clara tras su título en la Eurocopa 2024 y suele ofrecer cuotas bajas para ganar el grupo, pero aquí la posibilidad de cuota de valor viene de una victoria contundente en los primeros partidos que luego ajuste las casas.

Grupo L - Inglaterra

Inglaterra parte como favorito, pero Croacia no se deja intimidar y puede ofrecer valor interesante en combinadas o apuestas más delicadas si logra imponerse en uno de los enfrentamientos directos.

Mundial 2026 Predicción: ¿Cómo hacer apuestas acertadas?

Apostar bien en un Mundial no es cuestión de corazonadas, sino de información, lectura del contexto y saber elegir el momento adecuado. El Mundial 2026 tendrá más partidos, más selecciones y, por lo tanto, más oportunidades para apostar… pero también más riesgos. Por eso te queremos dar algunos tips:

Leer bien las cuotas (antes de apostar)

Una cuota baja señala un favorito claro. Una cuota alta, una selección o jugador con menor respaldo del mercado. Nuestra recomendación es simple: no apuestes solo al favorito, busca cuotas que todavía no se hayan ajustado del todo a la realidad deportiva.

Apuestas en vivo: dónde está el valor

Durante la Copa del Mundo, muchas de las mejores oportunidades aparecen con el partido en juego. Si una selección domina pero no marca, o si el ritmo del partido es alto desde el arranque, las apuestas que suelen ofrecer cuotas interesantes son:

Más de X goles

Próximo gol

Resultado al descanso

Aquí es clave leer el partido, no solo el marcador.

Mercados que suelen funcionar mejor en un Mundial

Por experiencia, estos mercados suelen ser los más rentables:

Apuestas en goles (más/menos 2.5 o 3.5)

Ganador del partido en fases decisivas

Apuestas combinadas moderadas, evitando juntar demasiados eventos

Mercados a largo plazo, como campeón, máximo goleador o ganador de grupo

Nuestro consejo: en torneos largos, mejor varias apuestas pequeñas y bien pensadas que una sola jugada arriesgada.

¿Dónde apostar para el Mundial 2026?

No todas las casas de apuestas ofrecen lo mismo, y en un torneo como el Mundial eso se nota. Por eso, desde RPP solo analizamos los mejores operadores en Perú. Y aquí te damos la lista de las casas de apuestas para el Mundial 2026 destacadas con sus respectivos bonos de bienvenida:

Betano: Apuesta Gratis de S/60 con tu primer depósito

2. Doradobet: 300% hasta S/1.000 por tu primer depósito.

3. Meridianbet: Bono de hasta S/1.000 adicionales.

4. Retabet: 50% de tu primer depósito hasta S/ 800 en apuestas gratis.

5. Stake: S/50 en apuesta gratis + 30 giros gratis.

Cada una de estas plataformas de apuestas tiene fortalezas distintas: mejores cuotas en mercados largos, apuestas en vivo más rápidas o bonos de bienvenidas de apuestas para usar en la Copa del Mundo.

Todas las bonificaciones anteriormente listadas son para nuevos usuarios mayores de edad y están sujetas a términos y condiciones, así que te sugerimos conocerlas en los sitios oficiales de los operadores.

¿Es confiable la predicción mundial 2026 de RPP Deportes?

En RPP Deportes llevamos años cubriendo fútbol internacional, Eliminatorias, Copas del Mundo y grandes torneos, siempre con un enfoque informativo y analítico. Nuestros pronósticos Mundial no se basan en intuiciones, sino en:

Datos estadísticos

Rendimiento reciente de selecciones y jugadores

Análisis táctico

Lectura del mercado de cuotas

Y algo clave: solo recomendamos casas de apuestas 100 % legales, seguras y operativas en Perú, cumpliendo con estándares de transparencia y protección al usuario.

¿Qué esperar de los pronósticos Mundial 2026?

En RPP Apuestas Deportivas vemos los pronósticos para Mundial 2026 como lo que realmente son: una guía, no una promesa. Este análisis se basa en datos, rendimiento reciente, cuotas y contexto competitivo, sumado a la experiencia de un equipo que sigue el fútbol internacional desde hace años.

Ahora bien, seamos claros: el fútbol es impredecible. Un gol temprano, una lesión o un fallo arbitral pueden cambiar todo en segundos. Y eso es parte de su magia. Por eso, nuestros pronósticos buscan orientar, no asegurar resultados. Durante el Mundial 2026 iremos actualizando los análisis y las cuotas, siempre según lo que vaya pasando en la cancha.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Es legal apostar en el Mundial 2026 desde Perú?

Sí. Siempre que apuestes en casas de apuestas legales, reguladas y operativas en Perú, como las que recomendamos en esta guía.

¿Qué tipo de apuesta es mejor para un Mundial?

Depende de tu perfil, pero los mercados más utilizados son ganador del partido, goles (más/menos), apuestas en vivo y mercados a largo plazo como campeón o máximo goleador.

¿Conviene apostar antes de que empiece el Mundial o durante los partidos?

Ambas opciones son válidas. Las apuestas anticipadas suelen ofrecer mejores cuotas, mientras que las apuestas en vivo permiten leer el desarrollo real del partido y ajustar decisiones.

¿Las cuotas cambian durante el Mundial?

Sí, constantemente. Las cuotas se ajustan según resultados, lesiones, rendimiento y volumen de apuestas. Por eso es clave seguir el torneo, ver la predicción Mundial 2026 y comparar casas.