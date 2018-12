Carlos Sainz: "Fernando Alonso tiene capacidad para correr un Dakar"

Carlos Sainz defenderá su corona en el Dakar 2019 | Fuente: AFP

El piloto español Carlos Sainz, doble campeón del Rally Dakar (2010 y 2018), aseguró que el bicampeón español de Fórmula Uno Fernando Alonso (en 2005 y 2006 con Renault) tiene "capacidad para correr" una prueba como esta, aunque tendrá que "tomárselo en serio" sobre el cambio de disciplina.



"Fernando tiene capacidad para correr, ha habido otros pilotos de circuito que han corrido el Dakar y que lo han hecho bien, y Fernando es un grandísimo piloto, no tengo duda de que lo haría estupendamente si se lo toma en serio", opinó Sainz durante una rueda de prensa en Madrid previa al Dakar 2019 en Perú.



Preguntado por si le animaría para que probara la experiencia, Sainz aseguró que ya lo ha hecho, pero que el piloto asturiano sabe que es una carrera que hay que "respetar" al ser una especialidad muy diferente.



"Ya le he animado, pero él también sabe, no es tonto, es tremendamente inteligente, que esto es una carrera que hay que respetar desde cualquier punto de vista, seas de rallyes o de Fórmula Uno. Es una especialidad diferente y hay que respetarla", comentó.



El piloto madrileño animará "a tope" a Alonso si algún día se decide a participar en un Dakar, pero advirtió que deberá hacerlo "a conciencia" ya que hay que entender la especialidad, muy diferente a los retos que Alonso está acometiendo ahora tras su decisión de dejar la Fórmula Uno.



"No es lo mismo Le Mans o Indianápolis, que son de circuito. Esto es diferente", añadió Carlos Sainz (EFE)