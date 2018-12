La motociclista peruana Gianna Velarde correrá el Dakar 2019 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ernesto Arias

Gianna Velarde es la primera mujer peruana que correrá el rally Dakar en la categoría de motos, un reto enorme que jamás se imaginó cuando a los 15 años se subió por primera vez a una moto y encontró en ella las fuerzas para vencer al cáncer y, desde entonces, superar cualquier obstáculo que se le cruce.



"La moto a mí me dio mucha fuerza, libertad e independencia. Descubrir todas esas cosas en esa etapa es probable que te vuelva una mujer muy poderosa en algunos años", comentó Velarde.



"La moto era mi válvula de escape, mi medio para yo sentirme fuerte y, sobre todo, para sentir que yo también era ganadora", agregó.



Sobre las dos ruedas, Velarde pudo soportar mejor las 16 quimioterapias y 32 radioterapias que recibió para eliminar un cáncer en los ganglios.



"De repente vi que yo también podía trepar los mismos cerros que los hombres. Con el casco puesto, nadie sabía que yo era mujer. Era una más de la manada. Eso a mí me ayudó muchísimo", señaló.



UN DESAFÍO

Ahora, a sus 24 años, Gianna mantiene el carácter de "niña rebelde" y atrevida que la empujó a desobedecer a su madre y aprender a montar en moto con su padre, un punto de inflexión en su vida con las dunas del sur de Lima como escenario.



"Estaba con mi peluca y el casco. Di vueltas y vueltas, me caí y salí toda enterrada en arena, pero salí feliz, y era algo que hacía muchísimo tiempo que no sentía en esa época", recordó.



De la misma manera, los padres de Gianna intentaron persuadirla de no correr el Dakar 2019 pero ya desistieron en su objetivo y ahora son los primeros en apoyarla.



"El Dakar me ha unido muchísimo a mi familia. Para mí el Dakar es una oportunidad de enfrentarme a mis propios demonios e iniciar un nuevo capítulo en mi vida", indicó Velarde a EFE.



"Estoy muy segura de que la Gianna que termine este Dakar será muy diferente a la de hoy en día y eso me emociona mucho por todas las experiencias que voy a vivir", añadió.



La motociclista reconoció que para ella la moto es su hobby, "un estilo de vida y una filosofía", así que su meta será completar la carrera y demostrar que, si ella es capaz de hacerlo, otras como ella también lo son.





Es la primera mujer peruana que correrá en motos en Rally Dakar. | Fuente: EFE

Para hacer el reto más complicado pero también más atractivo, Velarde tomará la salida del Dakar sin casi experiencia en rallys pero con la moral y tenacidad de trepar hasta las dunas más altas.



"Nadie está preparado para correr un Dakar. Algunos han aprendido a navegar el mismo día de la partida. Hay mucha gente que se ha metido sin saber absolutamente nada, y yo he pensado que también lo puedo hacer", explicó.



DESAFÍO INCA



Su primer rally lo corrió en septiembre, en el Desafío Inca, una de las pruebas de preparación para el Dakar, en la que pudo anticipar de primera mano la dureza de la prueba.



"Me pasó de todo. El primer día se me prendió fuego la moto en los tanques de atrás. Me quedé botada por el embrague y tuve que esperar a que se enfriase para poder continuar trepando las dunas", relató.



"El segundo día me quedé sin gasolina en una parte de la ruta y el tercer día, a dos kilómetros de la meta, se fundió la batería", añadió la peruana.



A pesar de los numerosos incidentes, Velarde mantuvo el tipo: "No me sentí mal físicamente ni tampoco incapaz. Navegué bien y las veces que me perdí, luego recuperé el rumbo. Obviando las fallas mecánicas, puedo hacer un buen papel en el Dakar", sentenció.



Otro obstáculo que debe superar es el "rechazo" que Gianna afirma haber sentido al competir con chicos que ni la alcanzarían si ella tuviera un poco más de fuerza para los tramos más duros. "A mí no me gusta que me ayuden porque sé que puedo hacerlo sola, y en otras partes soy más rápida que ellos", sostuvo.



Termine o no el Dakar 2019, Gianna Velarde prometió continuar con sus estudios de marketing estratégico y su labor de instructora de manejo de motos, con clases solidarias para niños de pocos recursos o con cáncer a los que quiere transmitir su pasión y el sentimiento de empoderamiento que a ella le da la moto.

