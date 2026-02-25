¡Encienden motores! RallyMobil Perú 2026 comienza este fin de semana en el Balneario de Asia

La primera fecha de esta temporada llega a Asia, con ingreso gratuito y una carrera nocturna para los aficionados del rally peruano.

La temporada 2026 del RallyMobil Perú tendrá su carrera inaugural este fin de semana. El sábado 28 de febrero es la fecha pactada para marcar el comienzo de seis fechas a nivel nacional, con posibilidades de aumentar dos más internacionales. Esta primera jornada contará con una sola etapa y cuatro pruebas especiales, incluyendo una superespecial en el kartódromo RF.

El evento iniciará a las 4 de la tarde con la presentación protocolar de los participantes en el Boulevard de Asia. Posterior a ello, se realizarán cuatro pruebas en sedes como el kartódromo y la Pampa de Asia. Finalmente, la ceremonia de premiación a los pilotos está pactada para las 9:30 de la noche. "El regreso del rally a Asia busca recuperar una de las plazas más emblemáticas del automovilismo peruano", señaló Ramón Ferreyros, productor general del evento.

Además de esta sede, el torneo 2026 contará con fechas en diferentes regiones del Perú, tales como Jauja, Huancayo, una ciudad del norte y diversas localidades del sur nacional. La última parada será en el circuito Ronex Park de Lurín, al igual que la temporada pasada.

En la categoría de tracción integral estarán pilotos como Alex Helibrunn, Andre Martínez y Eduardo Castro. Mientras que en UTV, se espera una competencia pareja entre Aníbal Aliaga, Mario Hart y Óscar Montes. Asimismo, los corredores se medirán en tracción simple y camionetas, donde se proyecta un gran espectáculo.

El ingreso para los asistentes este sábado 28 será gratuito, con el fin de promover este deporte en el público de la capital. Los horarios para esta primera fecha nocturna son los siguientes:

4:00 p.m. | Presentación protocolar - Kartódromo RF

4:30 p.m. | Prueba especial 1, Kartódromo RF - Boulevard de Asia

5:30 p.m. | Prueba especial 2, Pampa de Asia- Asia

7:00 p.m. | Prueba especial 3, Pampa de Asia - Asia

8:30 p.m. | Prueba especial 4, Kartódromo RF - Boulevard de Asia

9:30 p.m. | Premiación Kartódromo RF - Boulevard de Asia

Fechas confirmadas Perú temporada 2026

28 de febrero | Lima

27-29 de marzo | Jauja

22-24 de mayo | Huancayo

26-28 de junio | Norte

7-9 de agosto | Sur

21 de noviembre | Lurín