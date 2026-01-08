Piloto español Jesús Calleja sufrió impactante accidente en el Dakar 2026 [VIDEO]

Pudo terminar en tragedia. El aventurero español Jesús Calleja sufrió un impactante accidente en la quinta etapa del rally Dakar 2026, que se disputa actualmente en Arabia Saudita.

Debido a un desnivel del terreno, el vehículo en el que viajaba Calleja junto con su copiloto, Eduardo Blanco, dio un irregular salto y chocó frontalmente contra el suelo; tras lo cual salió despedido, cayendo pesadamente de cabeza.

El video del escalofriante accidente rápidamente se viralizó en redes sociales, con diversas reacciones de los usuarios.

Jesús Calleja, aventurero y presentador de televisión, no es un piloto profesional, pero esta es una sexta participación en el exigente rally Dakar, en la que promociona su propia firma de coche, según consigna la página web de la competición.



“Estoy muy magullado, con hematomas”

Pese al aparatoso accidente, Jesús Calleja solo resultó con heridas menores, tal como el propio español confirmó en conversación con el diario español Marca.

“Estoy ahora chequeándome con el médico por un dolor de espalda que tengo, pero no creo que sea nada serio”, refirió.

“Estoy muy magullado, con hematomas, pero no creo que tenga nada”, añadió, para tranquilidad de sus seguidores.

