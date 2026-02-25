Samsung Galaxy Unpacked 2026: ¿A qué hora inicia y dónde ver en vivo el lanzamiento del S26, S26+ y S26 Ultra?

Conoce los detalles del evento Galaxy Unpacked 2026 de Samsung, en el cual la marca surcoreana presentará sus innovaciones y el lanzamiento de su nueva línea S26, S26+ y S26 Ultra.

La compañía Samsung Electronics realizará este 25 de febrero su esperado evento Galaxy Unpacked 2026 en San Francisco, en el cual presentará sus más recientes innovaciones. La expectativa está centrada en el lanzamiento de la línea Galaxy S26, el nuevo buque insignia de la marca surcoreana y la nueva generación Galaxy con IA integrada.

Durante el Galaxy Unpacked, Samsung exhibirá sus más recientes innovaciones en inteligencia artificial móvil, las funcionalidades diseñadas para simplificar su uso en el día a día y los detalles sobre el futuro del ecosistema Galaxy.

La expectativa se centra en los nuevos modelos presentados: los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. Entre las características más esperadas que Samsung ha adelantado es que se apreciará una mejora en la experiencia de Cámara Galaxy -haciéndola más fácil y sencilla hasta la fecha-; una mejora en la capa de privacidad y seguridad; e innovaciones con la IA.

¿Cuándo y dónde será el Galaxy Unpacked 2026 de Samsung?

Samsung Electronics llevará a cabo el Galaxy Unpacked 2026 desde San Francisco y está previsto a iniciar desde la 1:00 p.m. de Perú (10:00 a.m. horario de California)

¿Dónde ver en vivo el Galaxy Unpacked 2026 de Samsung?

El gigante surcoreano confirmó que el Galaxy Unpacked 2026 podrá ser transmitido en vivo en diferentes partes del mundo. Así, se puede seguir la emisión vía: