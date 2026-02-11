¡Todo listo! El campeonato RallyMobil Perú 2026 comienza este 28 de febrero en el Boulevard de Asia

En su segunda edición, el torneo RallyMobil Perú 2026, organizado por Ramón Ferreyros, contará con seis escenarios en el país e iniciará el 28 de febrero.

Tras una primera edición llena de emoción por las carreras y con una fanaticada que esperaba un evento de esta magnitud desde hace tiempo, RallyMobil Perú busca consolidarse dentro del motorsport local. Esta temporada, con mayor visibilidad y presupuesto, el campeonato apunta a realizar seis carreras a nivel nacional y ofrecer a sus pilotos la posibilidad de realizar dos fechas adicionales -de manera opcional- fuera del país, específicamente en Chile y Ecuador.

Con la idea de atraer más adeptos a este deporte, la temporada comenzará en el Boulevard de Asia el próximo 28 de febrero. La competencia se desarrollará desde las cuatro de la tarde hasta la noche, brindando al público la oportunidad de disfrutar de una carrera nocturna en uno de los balnearios más importantes de la capital.

"Hace más de 20 años se corría un día completo en este balneario. La idea es devolverle la tradición que mueve masas al rally peruano y qué mejor que hacerlo en verano", señaló Ramón Ferreyros, productor general del RallyMobil Perú 2026.

Luego de la primera fecha, el campeonato recorrerá diversas zonas del país, abarcando tanto el norte como el sur del territorio nacional. Los pilotos competirán en Jauja, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Moquegua y Tacna, siendo estas últimas tres una sola parada dentro del circuito.

Las categorías para la presente edición serán FIA RC3, RC4, RC5 y UTV, además de dos divisiones para camionetas: T1 y T1 Nacional. Asimismo, con el fin de fomentar una mayor participación de competidores, se premiarán dos categorías especiales: mejor piloto Junior, para corredores menores de 25 años, y mejor piloto Máster, para conductores mayores de 50.

"El principal objetivo es seguir desarrollando el deporte del automovilismo en nuestro país. Ojalá podamos tener en algún momento más autódromos acá en nuestro país, para poder realmente desarrollar el automovilismo en la parte del circuito, que también es muy interesante", añadió el ex-piloto nacional.

Rallymobil SIM Challenge, un enfoque diferente

Además de las carreras oficiales, este año se sumará una competencia paralela denominada RallyMobil SIM Challenge. En cada una de las fechas del campeonato, los fanáticos podrán participar en un torneo utilizando simuladores de vehículos reales.

Quienes obtengan los mejores tiempos a nivel nacional clasificarán a una carrera de go-karts, de la cual solo diez participantes llegarán a la instancia final.

El objetivo principal de esta iniciativa es que un aficionado pueda cumplir su sueño de correr una competencia real dentro del RallyMobil. El concurso se desarrollará desde la primera hasta la penúltima fecha del campeonato, y el ganador será premiado en el escenario final del circuito.

"La idea es poder llevar a un piloto que no tiene quizás las posibilidades económicas de poder comprar un auto y empezar a correr, poderlo llevar de los simuladores a que pueda sentarse en un auto de carrera y correr su primera fecha internacional", comentó Ferreyros.

El reglamento y normativa del concurso serán publicado en los próximos días. La organización asumirá la totalidad de los costos para el ganador. Esta iniciativa busca acercar aún más a los fanáticos con sus pilotos favoritos, fortaleciendo el impacto positivo que tuvo el torneo en la temporada pasada.

Mobil, aliado clave para el rally peruano

La empresa líder en lubricantes Mobil se mantiene como auspiciador principal del evento por segundo año consecutivo, reafirmando su respaldo al desarrollo del automovilismo peruano y su confianza en el proyecto.

"Buscamos seguir apostando por el desarrollo del deporte automotor. Creemos que es un deporte muy valorado e importante en el Perú, y este año queremos avivar la pasión que existe por el rally", mencionó Verónica Cortez, jefa de marketing de Mobil Perú.

Asimismo, con la integración de Mario Hart como piloto principal de la marca, esperan lograr una mayor visibilidad y reconocimiento entre el público seguidor de esta disciplina.