Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 31 de diciembre del 2021 - 8:56 AM

Se acaba el 2021, momento perfecto para hacer un balance sobre las cosas que nos ha dejado el año en lo que se refiere a la industria de los videojuegos. Analizar estos 12 meses es complicado; ya que todo tiene matices y muchas cosas que pueden verse como negativas terminan teniendo una connotación ciertamente alentadora.

Por ejemplo, la pandemia de la COVID-19 provocó que los tiempos de desarrollo se amplíen sobremanera, lo que decantó en que muchos videojuegos esperados para este 2021 terminen postergando su lanzamiento para el próximo año. Esto puede verse como algo negativo, pero la ausencia de varios ‘pesos pesados’ permitió que títulos sin tanto marketing terminen brillando.

El influencer tecnológico Phillip Chu Joy, conductor de TEC, lo describe a la perfección: “Ha sido un año ideal para que juegos independientes destacaran. Dudo mucho que It Takes Two hubiera ganado Juego del Año si es que se hubiera chocado con títulos como Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarök o la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

El periodista Enrique Palomeque, de El Comercio, coincide en esta apreciación: “Varios títulos que no hubiesen brillado en otros años han tenido su oportunidad de estar bajo los reflectores”.

En este punto, hay que resaltar la escena independiente, que ha sabido demostrar por qué es una fuente inagotable de producciones de mucha calidad. La mentada falta de ‘pesos pesados’ hizo que el foco de atención se fijara en los indies, y estos no han decepcionado.

Títulos como Cyber Shadow, Death's Door, Loop Hero o Kena: Bridge of Spirits, por mencionar solo algunos, han destacado durante este 2021, haciéndose un hueco en el cada vez más exigente consumidor gamer.

“Ha sido un 2021 con una gran cantidad de títulos sobresalientes y muy distintos a los géneros masivos. Siempre se agradece la incursión independiente en la industria, donde sí se siente el espíritu de innovación y frescura”, resaltó al respecto Leonardo Ancajima, periodista de Niusgeek y Progamer.

Las grandes producciones

Esto no quiere decir que el 2021 haya sido un año sin grandes producciones: Resident Evil Village (Capcom), Deathloop (Bethesda), Halo Infinite (Microsoft) o Tales of Arise (Bandai Namco) son claros ejemplos de que las grandes compañías no han estado ausentes este año.

“Ha sido un gran año para esta industria, con títulos para todos los gustos, así como nuevas historias y grandes secuelas. Hasta exponentes que nunca imaginamos, como ver un MOBA de Pokémon”, resaltó al respecto Erick Paz, director editorial de MásGamers.

“Lo que me queda claro es que el 2021 ha contado con su propia cuota de grandes e importantes experiencias para el usuario fanático de los videojuegos. A pesar de algunos retrasos y cancelaciones, los juegos y los servicios han llegado y eso es lo importante. Para todos los que tenemos PlayStation 5, Xbox Series X/S o PC, muchos de los juegos han estado a la altura de lo que se podría esperar de la next-gen, y eso es bueno e importante”, comentó, por su lado, Johann Aldazábal, director editorial del portal Gamecored.

Uno de los tantos efectos de la pandemia en la industria de los videojuegos es que la transición a la nueva generación de consolas se ha prolongado más de lo habitual. La PlayStation 5 y la Xbox Series X/S ya están más de un año en el mercado, pero aún hoy es complicado conseguirlas, debido a la falta de stock de sus componentes.

Esto ha llevado a que muchos de los videojuegos exclusivos de nueva generación pasen a ser transgeneracionales y terminen estrenándose también en la PlayStation 4 y Xbox One. En consecuencia, la next-gen tuvo exclusivos contados con los dedos. Y, por paradójico que esto suene, estos títulos fueron ajenos a un gran sector de la comunidad gamer precisamente porque no todos tienen las nuevas consolas.

“El 2021 ha sido un año juegazos que no todos han podido probar: juegos como Returnal o Forza Horizon 5, que te piden una PlayStation 5, una Xbox Series X o una buena PC”, comentó el streamer Juan Pablo Cabrejos, más conocido como ‘Jotape’.

“En general pienso que ha sido un buen año, en el sentido que la experiencia de Ciberpunk 2077 ha obligado a muchos estudios a pulir sus juegos a fin de entregar experiencias más completas, no ha habido tantos heavy hitters pero si juegos muy buenos”, opinó al respecto Jerry Guevara, de Wilson Podcast.

Un escándalo para aprender

Muy aparte de los estrenos, este 2021 también se ha visto marcado por polémicas dentro de la propia industria, destacando lo ocurrido con Activision Blizzard, acusada de casos de abuso y la cultura tóxica.

La controversia escaló con un incendiario artículo de The Wall Steet Journal, que reveló que el director ejecutivo de la compañía, Bobby Kotick, recibió varias denuncias de abusos por parte de trabajadores, información que ocultó a la junta directiva de la compañía.

“Hubo escándalos que nos demuestran que la industria que tanto nos gusta no es precisamente una utopía, como ocurre en todas partes. Ocurre con la industria del cine y con la industria de la música, y tal”, comentó al respecto Enrique Palomeque.

La desarrolladora Danielle Villar consideró que estos problemas no deben ser tomados a la ligera y dijo esperar que se siga luchando en la industria “por un entorno laboral sano y equitativo”.

“Debido a los escándalos dentro de las grandes empresas, se está logrando visibilizar que no solo las prácticas laborales que se han llevado a cabo las últimas décadas son bastante cuestionables, si no que también existen casos de abuso y acoso, conflictos de interés, desigualdad de derechos por género”, remarcó.

Enrique ‘Junior’ Martínez, de Parallax, intenta encontrar un lado positivo a los escándalos destapados en la industria de los videojuegos durante este año.

“Aunque doloroso, ha sido necesario para que por fin se vean cambios. Los desarrolladores ya están poniendo sobre la mesa la idea de sindicalizarse, luego de décadas de bajar la cabeza. Esto les dará más estabilidad y hará que veamos más y mejores juegos. Y, de paso, también veremos menos historias de altos ejecutivos ordenando despidos masivos mientras reciben bonos millonarios”, refirió.

Una industria en crecimiento

La industria de los videojuegos se muestra más robusta que nunca, con un sostenido crecimiento durante el 2021. La agencia analista Newzoo estimó que este año la industria del ocio virtual habrá generado un total de 180 300 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 1,4 % respecto al 2020. Y la pandemia, una vez más, tiene que ver en esta ecuación: más gente en casa, más gente dispuesta a apostar por los videojuegos.

“Yo considero que sí ha sido un buen año, desde un punto de vista del crecimiento de la comunidad gamer. A pesar de las complicaciones del COVID-19, que decantaron en retrasos en algunas entregas, las personas siguieron comprando videojuegos para jugar en casa”, comentó Beto Pinto, colaborador de Más Consolas.

Para la creadora de contenido Antonella Aservi, conductora de Huella Digital, los videojuegos han sido “un desfogue a la tensión” durante estos casi dos años de pandemia. “Los videojuegos nos han permitido vivir una historia hermosa, refrescar una habilidad o la necesidad por competir, puntos que fortalecen o ayudan a bajar los niveles de ansiedad”, opinó.

Al respecto, la streamer Eiffel Pinedo, integrante de Progamer, resaltó el crecimiento que ha tenido la creación de contenido y la exposición de la comunidad gamer a nivel mundial durante este 2021.

“Este año hemos tenido eventos asombrosos como el Mundial de Globos, que es algo que conectó a muchos países incluyendo el nuestro, trayendo la primera copa de dicho mundial a casa, con un saludo del presidente vía Twitter”, comentó.

“Viéndolo comercialmente, muchas marcas y figuras públicas ven al mundo gamer como un nicho de negocio al que deben meterle sus ‘balas’, porque es una imagen que les suma. Personalmente, me alegra mucho poder vivir esta etapa del boom de los videojuegos porque aquí ha habido claramente un antes y un después que estamos viviendo todos y que en algún momento lo contaremos a las futuras generaciones”, añadió.

Los videojuegos favoritos

Para este informe, convoqué a varios integrantes de la escena gamer local, a quienes agradezco desde ya que me hayan dado un poco de su tiempo para compartir sus opiniones. Aparte de las preguntas relacionadas al informe, a todos les pedí que me digan cuál fue su videojuego favorito del 2021 y acá están sus respuestas:

Phillip Chu Joy: Halo Infinite

Enrique Palomeque: Tales of Arise

Leonardo Ancajima: Sin un favorito: “Me gustó mucho la narrativa de Marvel’s Guardians of the Galaxy, pero me encantaron más los gráficos de Forza Horizon 5. Regresé a mi época de adolescente con Age of Empires IV y ahora estoy enviciado con It Takes Two”.

Erick Paz: Resident Evil Village

Johann Aldazábal: It Takes Two

Juan Pablo Cabrejos: Returnal

Jerry Guevara: Halo Infinite

Danielle Villar: Sin un favorito: “Estoy entre Metroid Dread e It Takes Two”.

Enrique ‘Junior’ Martínez: Resident Evil Village

Beto Pinto: NieR Replicant ver.1.22474487139...

Antonella Aservi: Kena: Bridge of Spirits y Resident Evil Village

Eiffel Pinedo: Psychonauts 2