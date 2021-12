El anuncio del metaverso de Facebook es uno de los más importantes del año, pero está enmarcado en uno de los peores años para la compañía. | Fuente: Meta

Este 2021 ha sido un año muy “particular”. Mientras la pandemia seguía avanzando, aunque ahora con más vacunas para combatirla, las empresas de tecnología siguieron consolidándose como parte de la industria más rentable de esta etapa. Sin embargo, aunque hubo una gran cantidad de acciones positivas, también hubo una serie de situaciones polémicas que marcaron la tendencia del mercado, el cual nunca se detuvo pese, incluso, a la escasez de componentes.

Meta, WhatsApp, las caídas y el metaverso

Facebook, ahora Meta, comenzó el año con polémica. La compañía añadió nuevas políticas de Privacidad en las que señalaba que los usuarios de WhatsApp compartirían datos para crear anuncios personalizados acorde a su actividad en el servicio de mensajería. Esta noticia cayó mal en las personas, que incluso pensaron que la compañía empezaría a leer sus mensajes privados con sus contactos, lo que ocasionó el despegue de otras apps como Telegram o Signal. Ante la masiva huida de los consumidores ante la obligatoriedad de estos nuevos términos, Facebook tuvo que retroceder en sus planes, convirtiéndolos en opcionales.





Posteriormente, Facebook tuvo un lunes negro: el mismo día en el que sus servicios (Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram) sufrieron su caída más larga en los últimos años, una exingeniera, Frances Haugen, denunciaba a los medios que la empresa de Mark Zuckerberg era consciente de la desinformación y las fake news que rondan en sus redes sociales, así como también de un grupo VIP de cuentas en el que las reglas y políticas internas no eran aplicadas como al resto de usuarios.

Este destape trajo una serie de informes de medios internacionales, cada uno informando sobre distintos tópicos críticos en la compañía. Uno de los más graves eran los papeles internos en los que se señalaba que Instagram “puede causar ideas suicidas en adolescentes”, lo que ocasionó que la app Instagram for Kids no llegue a lanzarse.

En medio de la crisis, sin embargo, Facebook quiso voltear la página para apuntar hacia el que sería su verdadero objetivo futuro: el metaverso. En medio de una presentación digital, Zuckerberg mostró una plataforma virtual en la que, junto con los lentes de VR (realidad virtual) y AR (realidad aumentada), las personas convivirían en todas sus facetas (estudio, trabajo, entretenimiento y más). Con este nuevo enfoque, la matriz Facebook cambiaría su nombre a Meta y marcaría una nueva etapa en la empresa, aunque aún arrastre los problemas expuestos este 2021.

El repunte de Telegram

Ante la polémica obtenida por WhatsApp a inicios de año, Telegram se posicionó como su principal rival en el mercado de mensajería.

La app rusa, desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov, supo convencer a los usuarios que su servicio es mejor que WhatsApp, con funciones incluidas que la app de Facebook aún no tenía.

Asimismo, Telegram se aseguró de informar incesantemente que la privacidad era uno de sus fuertes, sin compartir datos privados para crear perfiles de anuncios ni publicidad.

Y con cada caída de las redes de Meta sufrieron en 2021, Telegram seguía sumando nuevos usuarios, por lo que ya se convirtió en un indispensable para millones.

"A diferencia de WhatsApp, Telegram es mensajería basada en la nube con una sincronización constante. Como resultado, puedes acceder a tus mensajes desde diferentes dispositivos a la vez, incluyendo tablets y computadoras, y compartir un número ilimitado de fotos, videos y archivos (doc, zip, mp3, etc.) de hasta 2 GB cada uno. Y si no quieres almacenar esos datos en tu dispositivo, puedes mantenerlos en la nube", señala la empresa.





Adiós a LG

En el mundo de celulares, lastimosamente diríamos adiós a uno de los grandes que dominaban el mercado: LG.

Luego de múltiples rumores, LG confirmó en marzo que se retiraría de la producción de teléfonos móviles a raíz de millonarias pérdidas financieras, debido a su poca cuota del mercado y a la feroz competencia en la industria, especialmente desde el sector chino.

El negocio de teléfonos inteligentes de LG alcanzó su punto máximo de ventas en 2014. En ese momento, había asegurado una participación de mercado solo superada por Samsung Electronics en Corea del Sur y Apple en los Estados Unidos, pero continuó retrocediendo en la forma de ser empujada por los avances de empresas chinas como Huawei, Xiaomi y OPPO.



Xiaomi en la cima

Precisamente, una de las marcas que logró empujar a que la surcoreana salga del mercado es Xiaomi, marca china que ya se encuentra en el top mundial de ventas.

Este 2021, la compañía logró superar en envíos mundiales a Samsung y a Apple por primera vez en la historia, aunque solo por un par de meses a mediados de año.

Perú no sería ajeno a ello, con la marca china encabezando la cuota de mercado del tercer trimestre, con un 31% de participación en el país, superando el 30% de Samsung.

En este último año Xiaomi se ha visto ‘ayudado’ por los problemas de una Huawei que tras el bloqueo en Estados Unidos ha salido del top 5 entre los más grandes de los smartphones.



Apple vs. Fortnite

Este 2021 vimos la resolución de un caso importante para el mundo de las aplicaciones y celulares.

Epic Games, creador de Fortnite, desafió a Apple por mantener lo que llaman un “monopolio” en su mercado App Store: todas las desarrolladoras que quieran sacar un servicio para iPhone, deben pasar sí o sí por su plataforma, bajo sus reglas.

Fortnite lanzó su propio método de pago en iOS, desafiando a la empresa, lo que provocó su expulsión y la demanda que terminó en las cortes de Estados Unidos.

Por ello, en el fallo de septiembre, la jueza Yvonne Gonzales-Rogers no le dio la razón directamente a Epic Games, pero terminó golpeando a Apple de igual manera.

La conclusión con mayores consecuencias a futuro es que Apple no deberá prohibir a los desarrolladores incluir sistemas de pagos alternos al de la App Store, permitiéndoles monetizar directamente y saltar el recorte obligatorio del 30% de la tienda.

Sin embargo, la justicia también determinó que Epic Games no pudo demostrar que el ecosistema de Apple sea un monopolio, incluso pese a resolver que sí tiene “ciertas actitudes anticompetitivas”.

Por ello, Epic Games tuvo que pagar un monto equivalente al 30% de los $12,167,719 que la marca generó en ganancias dentro de Fortnite usando el "Epic Direct Payment", el pago directo que incorporó el juego en agosto de 2020, cuando desafió las leyes de la App Store.

Asimismo, Apple no está obligada a restaurar la cuenta de desarrollador de Epic Games ni traer de vuelta Fortnite a su tienda, por lo que la compañía aún se encuentra perdiendo uno de sus más grande mercados de jugadores.

Los casos de acoso en Activision

Y en casos más graves, Activision Blizzard, la otrora desarrolladora de juegos como Warcraft, Starcraft u Overwatch, pasó la peor crisis de su historia.

El acoso laboral y sexual en las oficinas de California se expusieron cuando el Departamento de Empleo y Vivienda Justa del estado denunció a la compañía, alegando que existe también discriminación de género, con los altos mandos incluidos apañando estas actividades.

Este comportamiento involucraba a cabezas de divisiones, las cuales fueron renunciando ante el escándalo. Pero el punto más alto llegó cuando The Wall Street Journal lanzó un informe en el que se señala que el propio CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, estaba involucrado.

“A lo largo de los años, el propio Sr. Kotick ha sido acusado por varias mujeres de maltrato tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, y en algunos casos ha trabajado para resolver las quejas rápida y silenciosamente”, escribe el medio.

Los empleados exigen la renuncia de Kotick, pero él no tiene ninguna intención de salir del directorio. Y aunque las huelgas no se hacen esperar, por el momento no hay mayores consecuencias contra el líder de la empresa desarrolladora de juegos, la cual ha retrasado sus grandes proyectos como Overwatch 2 o Diablo IV sin fecha concreta.

Y aún no hay (ni habrá) componentes

Pero la peor noticia de este 2021, y que viene arrastrándose desde el 2020, es la escasez de suministros.

Celulares, computadoras, consolas, autos eléctricos y más dispositivos se encuentran escasos debido a que la pandemia y las condiciones laborales/climatológicas no son las más adecuadas para la industria.

Sin embargo, el motivo fundamental para esta escasez es la inversión insuficiente en las plantas de fabricación de chips de 8 pulgadas que son propiedad principalmente de empresas asiáticas, lo que significa que han tenido problemas para aumentar la producción a medida que la demanda de teléfonos 5G, computadoras portátiles y automóviles aumentó más rápido de lo esperado.

TSMC de Taiwán domina el mercado de fabricación de chips por contrato, con Samsung en un distante segundo lugar, seguido de empresas como SMIC, GlobalFoundries y UMC, según datos de Trendforce.

Lastimosamente, las condiciones no parece que mejorarán para el 2022, por lo que esto podría traducirsee en mayores aumentos de precios en dispositivos que antes podíamos conseguir sin problemas. Con un poco de suerte, para el 2023 estaremos en una mejor situación.

