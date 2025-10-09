¿Dónde invertir mi AFP para obtener una tasa de retorno de hasta 22% anual?

¿Sabías que puedes multiplicar el dinero de tu AFP invirtiendo desde S/100? Prestamype te ofrece la opción de invertir en factoring con una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual y el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde este 21 de octubre ya se podrán presentar las solicitudes para el retiro de la AFP y las fechas varían según el último dígito del DNI. Si estás afiliado y tienes ahorros, podrás retirar hasta 4 UIT (S/21 400) de tus fondos. Probablemente estés pensando en hacer algo con ese dinero para hacerlo crecer… Si es así, una de las mejores formas de lograrlo es invertir en factoring con Prestamype.

Esta opción de inversión te permite financiar facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú, así ayudas a las mypes financieramente mientras ganas dinero en el proceso. Con el factoring puedes rentabilizar tus ahorros a corto plazo y empezar con pocas cantidades: desde S/100. Lo mejor de todo es que contarás con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring se perfila como una gran alternativa para invertir tu AFP, pero… ¿en qué consiste y cómo funciona concretamente? Este se realiza cuando las empresas que venden a crédito adelantan el cobro de sus facturas para obtener el dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho adelanto proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

¿Quién le paga al inversionista? El cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos. En otras palabras, si inviertes en esta opción recibirás pagos de medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Con Prestamype tienes la posibilidad de rentabilizar tu AFP invirtiendo desde tan solo S/100 en factoring. Esta reconocida Fintech peruana tiene más de 8 años de experiencia en el mercado y, hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han colocado más de S/1 600 millones, generando ganancias superiores a los S/210 millones.

Al invertir en factoring con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Puedes comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

: Puedes comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Experiencia: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Regístrate y empieza a rentabilizar tu AFP

Multiplicar tu AFP es fácil y solo necesitas S/100 para empezar. Con Prestamype puedes invertir tu dinero de forma fácil, rápida y segura siguiendo estos 3 simples pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

No pierdas la oportunidad de invertir tu AFP para hacerla crecer. Regístrate hoy mismo de forma online en la plataforma de Prestamype AQUÍ y prepárate para generar nuevos ingresos respaldado por un título valor registrado en CAVALI.