Si tienes S/ 20 mil, invierte en préstamos respaldados por una casa y gana hasta 28% anual

Con S/20 mil puedes acceder a una alternativa de inversión respaldada por garantía hipotecaria y generar ingresos periódicos. Conoce cómo funciona y qué ofrece Prestamype para hacer crecer tu dinero con mayor seguridad.

¿Qué harías si hoy tuvieras S/20 mil listos para invertir? Para algunos puede ser el fondo para un negocio, para otros el resultado de años de ahorro disciplinado. La diferencia no está en el monto, sino en la decisión que se tome con él.

En un contexto donde cada vez más personas buscan opciones de inversión seguras y rentables en Perú, surgen alternativas que permiten generar ingresos periódicos con respaldo tangible. Una de ellas es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria a través de Prestamype, una fintech que canaliza capital hacia empresarios y lo respalda con inmuebles inscritos como garantía.

¿Qué es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble en garantía para brindar mayor seguridad al inversionista. Este inmueble puede ser una casa, departamento, oficina, local o terreno.

A cambio de la inversión, los inversionistas reciben pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados. Se puede empezar a invertir desde S/18 000, con plazos desde 1 año hasta 6 años, y la inversión está respaldada por una garantía hipotecaria.

Esta alternativa de inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, se realiza una evaluación completa de cada solicitud.

Actualmente, Prestamype cuenta con más de 8000 inversionistas activos que han invertido más de S/ 1600 millones y se han generado ganancias superiores a los S/ 210 millones. Además, ha recibido financiamiento del BID Lab, el Laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, por US$ 2 millones, y el respaldo financiero de Salkantay VC. También se convirtió en la primera Fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones, liderada por Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Con una trayectoria sólida, alianzas estratégicas y miles de inversionistas activos, Prestamype se ha posicionado como una alternativa que combina experiencia, respaldo institucional y procesos claros. Su crecimiento acelerado y el apoyo de fondos internacionales refuerzan la percepción de seguridad y confianza entre quienes buscan opciones de inversión rentables en Perú.

Los principales beneficios de invertir en préstamos con Prestamype son:

Retornos atractivos: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28% .





Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una . Bajo riesgo: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.





Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

Da el primer paso para comenzar a invertir

Para quienes analizan opciones de inversión seguras y buscan alternativas más rentables que los productos tradicionales, esta modalidad permite tomar decisiones informadas, respaldadas por activos reales y procesos formales.

