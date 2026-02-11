Grupo Taurus se renueva y lanza la nueva etapa de Santorini, su exclusivo condominio frente al mar

Grupo Taurus se renueva y presenta la nueva etapa de su exitoso condominio Santorini, un proyecto exclusivo ubicado en Asia, con casas de playa que combinan lujo, confort y tranquilidad.

Grupo Taurus evoluciona y se reinventa, consolidando su posición como una inmobiliaria exclusiva, moderna y confiable. Con más de 18 años construyendo condominios de primer nivel en las playas de Asia, presenta una nueva etapa en su historia: una imagen renovada, una manera distinta de conectar con su público y una experiencia mejorada para sus clientes.

Esta reconocida inmobiliaria se especializa en proyectos frente al mar que combinan calma, seguridad y exclusividad en zonas privilegiadas de Asia, específicamente en Sarapampa. Su propuesta se enfoca en la venta de casas de playa y diseñadas al estilo de cada futuro propietario. Son espacios ideales para disfrutar de vacaciones, desconectarse los fines de semana o realizar una inversión con visión a largo plazo. Así lo demuestran sus exitosos proyectos vendidos y entregados como Formentera, Mallorca, Panorama y Mikonos. Además, próximamente lanzará departamentos en su proyecto Santorini.

Condominio Santorini: nueva etapa con casas de playa en Asia

Como parte de este cambio, Grupo Taurus estrena también nueva etapa en el condominio Santorini, una de sus propuestas más importantes y exitosas. Un proyecto inmobiliario que combina lujo, confort y la tranquilidad de conectarse con la naturaleza, despertar con el sonido del mar, hacer deporte frente a la playa y tener un espacio único para vivir en calma.

Ubicado a solo 7 minutos del Boulevard de Asia (en el km. 107 de la Antigua Panamericana Sur), cuenta con casas amplias y confortables en primera línea frente al mar y con acabados personalizables. El condominio ofrece además distintas áreas comunes de gran interés. Una excelente oportunidad para vivir rodeado del mar o para invertir en un inmueble. Estos son sus principales beneficios:

Ubicación ideal: En el km 107 de la Antigua Panamericana Sur, a solo 7 minutos del Boulevard de Asia y en primera línea frente al mar.

