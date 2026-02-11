Grupo Taurus se renueva y lanza la nueva etapa de Santorini, su exclusivo condominio frente al mar

Últimas Noticias
Grupo Taurus se renueva y presenta la nueva etapa de su exitoso condominio Santorini, un proyecto exclusivo ubicado en Asia, con casas de playa que combinan lujo, confort y tranquilidad.

Grupo Taurus evoluciona y se reinventa, consolidando su posición como una inmobiliaria exclusiva, moderna y confiable. Con más de 18 años construyendo condominios de primer nivel en las playas de Asia, presenta una nueva etapa en su historia: una imagen renovada, una manera distinta de conectar con su público y una experiencia mejorada para sus clientes.

Esta reconocida inmobiliaria se especializa en proyectos frente al mar que combinan calma, seguridad y exclusividad en zonas privilegiadas de Asia, específicamente en Sarapampa. Su propuesta se enfoca en la venta de casas de playa y diseñadas al estilo de cada futuro propietario. Son espacios ideales para disfrutar de vacaciones, desconectarse los fines de semana o realizar una inversión con visión a largo plazo. Así lo demuestran sus exitosos proyectos vendidos y entregados como Formentera, Mallorca, Panorama y Mikonos. Además, próximamente lanzará departamentos en su proyecto Santorini.

Condominio Santorini: nueva etapa con casas de playa en Asia

Como parte de este cambio, Grupo Taurus estrena también nueva etapa en el condominio Santorini, una de sus propuestas más importantes y exitosas. Un proyecto inmobiliario que combina lujo, confort y la tranquilidad de conectarse con la naturaleza, despertar con el sonido del mar, hacer deporte frente a la playa y tener un espacio único para vivir en calma.

Ubicado a solo 7 minutos del Boulevard de Asia (en el km. 107 de la Antigua Panamericana Sur), cuenta con casas amplias y confortables en primera línea frente al mar y con acabados personalizables. El condominio ofrece además distintas áreas comunes de gran interés. Una excelente oportunidad para vivir rodeado del mar o para invertir en un inmueble. Estos son sus principales beneficios:

  • Ubicación ideal: En el km 107 de la Antigua Panamericana Sur, a solo 7 minutos del Boulevard de Asia y en primera línea frente al mar.
  • Áreas comunes recreativas: Actualmente cuenta con una piscina, canchas deportivas (tenis, fútbol y vóley playa) y juegos para niños.  Próximamente tendrá un Club House con áreas destinadas para el disfrute de todos los propietarios.
  • Casas exclusivas: Con 5 o 6 habitaciones (según ubicación), piscina privada, terrazas, zona de parrilla y jardín, además de un estacionamiento dentro del perímetro del condominio.

  • Para vivir o invertir: Perfecto para quienes desean disfrutar cada verano frente al mar, compartir en familia y crear nuevos recuerdos. También representa una excelente oportunidad de inversión inmobiliaria, con potencial de rentabilidad año tras año.
Casas de playa en Lima: Crea tu nueva historia frente al mar
Casas de playa en Lima: Crea tu nueva historia frente al mar | Fuente: TAURUS

Casas de playa en Lima: Crea tu nueva historia frente al mar

La casa de playa de tus sueños está más cerca que nunca gracias al condominio Santorini.  Con espacios amplios en Sarapampa,  zona privilegiada de Asia, podrás vivir frente al mar sin preocupaciones, con el respaldo de una inmobiliaria que se renueva para seguir ofreciendo elegancia, exclusividad y confianza.

Cotiza hoy mismo tu nuevo hogar en Santorini AQUÍ o escribe a su WhatsApp +51 908 852 903. Síguelos en redes sociales: Facebook e Instagram

Grupo Taurus te ofrece la posibilidad de construir tu casa de playa a tu estilo. Conoce más visitando su web oficial: https://grupotaurus.com.pe/

