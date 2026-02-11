Últimas Noticias
Unifranz obtiene acreditación QS Stars y está en la conversación académica global

La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) obtuvo la certificación internacional QS Stars, que evalúa calidad académica, empleabilidad e impacto social.
La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) obtuvo la certificación internacional QS Stars, que evalúa calidad académica, empleabilidad e impacto social. | Fuente: UNIFRANZ
B-Content

por B-Content

·

La Universidad Franz Tamayo logra una certificación internacional que evalúa calidad académica, empleabilidad e impacto social, y refuerza el posicionamiento de Bolivia en el mapa de la educación superior con estándares globales. Más detalles en la siguiente nota.

Durante décadas, los referentes de la educación superior con estándares globales parecían estar siempre fuera de la región, en universidades de Europa o Norteamérica. Hoy, ese imaginario empieza a romperse. Desde Bolivia, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ingresa al escenario internacional al obtener la acreditación QS Stars, un reconocimiento que evalúa el desempeño institucional bajo criterios comparables a nivel mundial y confirma que la excelencia académica también se construye, y se reconoce, desde América Latina.

“No son muchas las universidades en el mundo que tienen este tipo de certificaciones. No se trata solo de una validación internacional, sino de un compromiso permanente con la mejora continua”, señaló Carlos Dabdoub, vicerrector de Unifranz.

El reconocimiento no es menor. En una región donde menos del 10% de las universidades cuenta con evaluaciones internacionales sistemáticas (UNESCO-IESALC), ingresar al sistema QS Stars implica superar una auditoría externa rigurosa, comparable con instituciones de distintos continentes. Para Unifranz, este resultado marca un punto de inflexión en su posicionamiento institucional.

La acreditación QS Stars reconoce a Unifranz tras una evaluación internacional en áreas clave como gobernanza y empleabilidad.
La acreditación QS Stars reconoce a Unifranz tras una evaluación internacional en áreas clave como gobernanza y empleabilidad. | Fuente: UNIFRANZ

Un sello global para una propuesta con impacto real

QS Stars es un sistema desarrollado por Quacquarelli Symonds (QS), la misma firma británica responsable de los rankings universitarios más influyentes del mundo. A diferencia de las clasificaciones tradicionales, este modelo evalúa a las universidades por áreas específicas y les asigna estrellas según su desempeño en cada dimensión.

Esta entidad auditó a Unifranz en múltiples dimensiones clave como empleabilidad, gobernanza institucional, impacto social, infraestructura, calidad académica y proyección global. Como resultado, la universidad obtuvo cinco estrellas en Empleabilidad y Gobernanza, cuatro estrellas en Impacto Social y valoraciones positivas en infraestructura y desarrollo académico.

Este reconocimiento valida una propuesta educativa orientada a formar profesionales con dominio técnico, pensamiento crítico y habilidades humanas, en sintonía con un mercado laboral en constante transformación.


¿Qué significa QS Stars y por qué importa?

A diferencia de los rankings convencionales, QS Stars no agrupa a las instituciones en una sola lista ordinal, sino que ofrece una auditoría detallada por áreas clave, permitiendo identificar con mayor claridad las fortalezas de cada universidad.

Para estudiantes internacionales y sus familias, incluidos los de Perú, esta certificación se convierte en una herramienta objetiva para comparar opciones educativas con estándares globales, más allá de percepciones o discursos promocionales.

“Hoy Unifranz está en el escenario global, entre cientos de universidades que participan anualmente en esta evaluación. Obtuvimos cinco estrellas en empleabilidad y gobernanza, y cuatro estrellas en impacto social e infraestructura”, detalló Alejandro Zegarra, vicerrector adjunto de Unifranz.

El reconocimiento QS Stars posiciona a Unifranz en la conversación académica global y refuerza su proyección internacional.
El reconocimiento QS Stars posiciona a Unifranz en la conversación académica global y refuerza su proyección internacional. | Fuente: UNIFRANZ

Un modelo educativo alineado con el mercado

El reconocimiento QS Stars también pone en relieve el modelo educativo de Unifranz, que articula tres pilares: saber, saber hacer y saber ser. Este enfoque integra conocimientos académicos, aplicación práctica y desarrollo de competencias humanas, altamente valoradas por los empleadores.

Es por ello que la certificación internacional le dio cinco estrellas a Unifranz en el área de empleabilidad. Este indicador mide la inserción laboral, la relación con empleadores y la preparación práctica de los egresados. En la sede de El Alto, el 26% de los estudiantes recién graduados ya contaba con empleo en su área antes de concluir la carrera.

No es un dato menor. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca del 45% de los empleadores en América Latina considera que los recién graduados no cuentan con las habilidades prácticas necesarias. En ese contexto, el reconocimiento a Unifranz evidencia una respuesta concreta a esta brecha.


Una oportunidad para estudiantes de Perú

Para estudiantes peruanos que buscan una educación superior con proyección internacional, la certificación QS Stars posiciona a Unifranz como una alternativa competitiva en América Latina. El reconocimiento refuerza la confianza de quienes apuestan por una formación con impacto global y pertinencia profesional.

Además, la internacionalización académica es uno de los ejes estratégicos de la institución, con intercambios estudiantiles, convenios internacionales y experiencias formativas en el exterior.

Tradicionalmente, Bolivia no ha figurado entre los principales destinos de movilidad estudiantil regional. Sin embargo, el avance de universidades alineadas con estándares internacionales está cambiando esa percepción, ofreciendo proximidad cultural, costos competitivos y programas conectados con el mercado regional.

La acreditación QS Stars representa un hito para Unifranz y para la educación superior boliviana, reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación educativa y la formación de profesionales preparados para los desafíos regionales e internacionales.

