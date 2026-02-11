Unifranz obtiene acreditación QS Stars y está en la conversación académica global

El reconocimiento QS Stars posiciona a Unifranz en la conversación académica global y refuerza su proyección internacional. |
Fuente: UNIFRANZ
Un modelo educativo alineado con el mercado
El reconocimiento QS Stars también pone en relieve el modelo educativo de Unifranz, que articula tres pilares: saber, saber hacer y saber ser. Este enfoque integra conocimientos académicos, aplicación práctica y desarrollo de competencias humanas, altamente valoradas por los empleadores.
Es por ello que la certificación internacional le dio cinco estrellas a Unifranz en el área de empleabilidad. Este indicador mide la inserción laboral, la relación con empleadores y la preparación práctica de los egresados. En la sede de El Alto, el 26% de los estudiantes recién graduados ya contaba con empleo en su área antes de concluir la carrera.
No es un dato menor. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca del 45% de los empleadores en América Latina considera que los recién graduados no cuentan con las habilidades prácticas necesarias. En ese contexto, el reconocimiento a Unifranz evidencia una respuesta concreta a esta brecha.
Una oportunidad para estudiantes de Perú
Para estudiantes peruanos que buscan una educación superior con proyección internacional, la certificación QS Stars posiciona a Unifranz como una alternativa competitiva en América Latina. El reconocimiento refuerza la confianza de quienes apuestan por una formación con impacto global y pertinencia profesional.
Además, la internacionalización académica es uno de los ejes estratégicos de la institución, con intercambios estudiantiles, convenios internacionales y experiencias formativas en el exterior.
Tradicionalmente, Bolivia no ha figurado entre los principales destinos de movilidad estudiantil regional. Sin embargo, el avance de universidades alineadas con estándares internacionales está cambiando esa percepción, ofreciendo proximidad cultural, costos competitivos y programas conectados con el mercado regional.
La acreditación QS Stars representa un hito para Unifranz y para la educación superior boliviana, reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación educativa y la formación de profesionales preparados para los desafíos regionales e internacionales.