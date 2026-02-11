Unifranz obtiene acreditación QS Stars y está en la conversación académica global

La Universidad Franz Tamayo logra una certificación internacional que evalúa calidad académica, empleabilidad e impacto social, y refuerza el posicionamiento de Bolivia en el mapa de la educación superior con estándares globales. Más detalles en la siguiente nota.

Durante décadas, los referentes de la educación superior con estándares globales parecían estar siempre fuera de la región, en universidades de Europa o Norteamérica. Hoy, ese imaginario empieza a romperse. Desde Bolivia, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ingresa al escenario internacional al obtener la acreditación QS Stars, un reconocimiento que evalúa el desempeño institucional bajo criterios comparables a nivel mundial y confirma que la excelencia académica también se construye, y se reconoce, desde América Latina.

“No son muchas las universidades en el mundo que tienen este tipo de certificaciones. No se trata solo de una validación internacional, sino de un compromiso permanente con la mejora continua”, señaló Carlos Dabdoub, vicerrector de Unifranz.

El reconocimiento no es menor. En una región donde menos del 10% de las universidades cuenta con evaluaciones internacionales sistemáticas (UNESCO-IESALC), ingresar al sistema QS Stars implica superar una auditoría externa rigurosa, comparable con instituciones de distintos continentes. Para Unifranz, este resultado marca un punto de inflexión en su posicionamiento institucional.