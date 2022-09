De cada 100 imputados por el delito de trata de personas, tan solo 7 reciben una sentencia condenatoria. | Fuente: ANDINA

En el Perú, casi medio millón de personas que saben en qué consiste la trata de personas reconocen haber sido víctimas de este crimen en algún momento de sus vidas, según una encuesta de IEP para CHS Alternativo. Una cifra aterradora si se considera que en los últimos ocho años, las denuncias registradas en el Ministerio Público contra este delito apenas llegan a las 8,800.

Frente a este alarmante escenario, con el fin de sensibilizar al Estado y a la sociedad civil para generar lineamientos de política, proyectos y acciones contra la trata de personas, el Congreso de la República declaró en el 2012 que cada 23 de septiembre se conmemoraría el Día Nacional contra la Trata de Personas en nuestro país.

Hoy, que ya han pasado 10 años, toca preguntar cuánto se ha avanzado para proteger y resarcir a las víctimas. Mercedes Arce, directora de programas y proyectos de CHS Alternativo, conversó con RPP para explicar los retos pendientes que tenemos como país para combatir y visibilizar la trata de personas.

Más de 200 denuncias por trata en lo que va del año

Debido a que se trata de uno de los delitos más lesivos a la dignidad de las personas, ya que las convierte en objeto de comercio, la trata de personas es considerada una forma de esclavitud moderna, de acuerdo con el Ministerio Público. Sus finalidades más comunes, advierte, son la explotación sexual y laboral, que suelen incluir el uso de la violencia, amenazas o coacción.

En lo que va del año, Arce señaló que las estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter) arrojan un total de 235 denuncias por trata de personas. Sin embargo, aseguró que, si bien se trata de cifras significativas y preocupantes, no terminan de retratar la realidad sobre la fuerte presencia de este delito en nuestro país.

El Mininter indica que para lograr una vigilancia preventiva y eficaz, es necesario contar con información objetiva y de calidad sobre el delito. Sin embargo, desde el propio organismo también aseguran que la información disponible no es rigurosa, no está organizada y no cuenta con registros georreferenciados, así lo afirman el 57% de comisarios y 65% de trabajadores especializados.

Reparación civil no supera los 5 mil soles

El insuficiente conocimiento de las autoridades frente a la trata de personas se ve reflejado en la grave impunidad que presenta. Arce advirtió que de cada 100 imputados, tan solo 7 reciben una sentencia condenatoria. A su vez, agregó que las reparaciones civiles oscilan entre los 800 y los 5 mil soles, una cantidad que “bajo ningún sentido va a permitir una recuperación adecuada”, sostuvo.

Para afrontar esta situación, además de la necesidad de aumentar los recursos presupuestales, logísticos y humanos para garantizar la protección y resarcimiento a las víctimas, la experta aseguró que urge mayor empatía y sensibilidad: “Nos dedicamos a enumerar casos y no ver que detrás de cada expediente existe una persona, existe una familia y una sociedad que está en deterioro”.

Finalmente, Arce precisó que si identificamos que están vulnerando nuestros derechos o el de alguna otra persona, podemos denunciar acudiendo a nuestra comisaría más cercana, a la Fiscalía de nuestra jurisdicción o, inclusive, hacer una llamada anónima a la línea 1818 del Mininter. Además, detalló que podemos pedir compañía en los Centros de Emergencia Mujer o las Demuna.

“La trata de personas es explotación humana” es una campaña de CHS Alternativo, USAID y RPP que busca poner en alerta a la población sobre los riesgos, condiciones y finalidades de este delito. Además de informar a la ciudadanía sobre cómo prevenir posibles casos de trata, así como apoyar a las víctimas en su reintegración mediante el trabajo coordinado del Estado con la sociedad civil.