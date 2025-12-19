Cometa 3I/ATLAS cruzó su punto de mayor acercamiento a la Tierra: ¿A dónde se dirige ahora?

Según astrónomos rusos, el cometa 3I/ATLAS alcanzó una distancia de 268.918.000 kilómetros de nuestro planeta, representando una oportunidad única de la NASA y agencias espaciales para monitorear y estudiar este objeto interestelar.

El cometa interestelar 3I/ATLAS registró este viernes 19 de diciembre su punto de mayor proximidad con la Tierra, en un fenómeno astronómico que concitó la atención de la comunidad científica. El recorrido del objeto celeste por el Sistema Solar continuará y a continuación te compartimos los detalles de hacia dónde se dirigirá.

El Laboratorio de Astronomía solar de la Academia de Ciencias de Rusia y la NASA revelaron que la cercanía del cometa 3I/ATLAS alcanzó una distancia de 268.918.000 kilómetros de nuestro planeta alrededor de las 7.16 horas de Moscú (11:16 p.m. de Perú). Si bien estuvo lejos que la Luna, la distancia permitió que este objeto pueda ser observado y medido con telescopios avanzados terrestres y espaciales.

¿Hacia dónde se dirige el cometa 3I/ATLAS ahora?

Los astrónomos rusos indicaron que la posible trayectoria futura del cometa lo acercará a Júpiter, el cual sobrevolará alrededor del 16 de marzo a una distancia de unos 53 millones de kilómetros, tras lo cual se alejará de su órbita y desaparecerá completamente de la visión de todos los telescopios terrestres.

Cabe recordar que el cometa 3I/ATLAS -el tercero de origen interestelar después de 1I/‘Oumuamua en 2017 y del cometa 2I/Borisov en 2019- regresará al Sistema Solar de donde provino, cuyo paso representó un momento histórico para la ciencia.

¿Por qué se activaron protocolos de defensa planetaria ante el paso del cometa 3I/ATLAS?

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés), coalición de expertos espaciales -con la participación de la NASA, la ESA (Agencia Espacial Europea en español) y más de 23 naciones- dio a conocer que ha implementado uno de los más ambiciosos ejercicios de defensa planetario por el paso del cometa 3I/ATLAS, el cual empezó desde el 27 de noviembre y se prolongará hasta el 27 de enero del 2027.

Para este ejercicio participan 80 observatorios e implica la intervención de un equipo de científicos especializados en cometas y asteroides, quienes no solo investigarán la trayectoria de 3I/ATLAS, sino que también ayudará a crear un manual de actuación que sirva para rastrear y analizar hipotéticos objetos espaciales peligrosos para nuestro planeta en el futuro.