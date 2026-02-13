UTC vs Cusco FC EN VIVO se enfrentan HOY en Cajamarca por la Fecha 3 del Torneo Apertura Liga 1

HOY EN VIVO UTC recibe a Cusco FC hoy a las 3 p.m. EN DIRECTO en el partido por la fecha 3 del Torneo Apertura que se disputará en el estadio Héroes de San Ramón. Los locales llegan de ganar en Moquegua con todas las ganas de seguir sumando mientras que los cusqueños lo hacen del polémico empate ante Universitario de Deportes.





¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO? El cotejo se disputará hoy viernes 13 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.



UTC vs Cusco FC - minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del partido UTC vs Cusco FC en vivo este viernes 13 de febrero por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 a partir de las3.00 p.m. (hora peruana). No te pierdas a través de RPP.pe.

UTC VS CUSCO FC: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?

UTC llega de ganar 3-2 a CD Moquegua en calidad de visita. Los dirigidos por Carlos Bustos se ubican en el primer lugar de la tabla de posiciones con 6 puntos. Cusco FC viene del polémico empate 1-1 ante Universitario de Deportes y se encuentran en el pueste 13 con un punto.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Cusco FC en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre UTC vs Cusco FC se disputará este viernes 13 de febrero en el Estadio San Ramón de Cajamarca. El recinto tiene capacidad para 10 400 espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs. Cusco FC en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú, el partido UTC vs Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido UTC vs Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido UTC vs Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido UTC vs Cusco FC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido UTC vs Cusco FC comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido UTC vs Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido UTC vs Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido UTC vs Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido UTC vs Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partidoUTC vs Cusco FC comienza a las 5:00 p.m.



¿Dónde ver el UTC vs Cusco FC en vivo por TV y streaming?

El partido entre UTC vs Cusco FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

UTC vs Cusco FC Alineaciones posibles

UTC: Campos, Caro, Duarte, Garro, Serra, Arce, Dioses, Lliuya, Camacho, Muñoz, de Jesús.

Cusco FC: Díaz, Ampuero, Gamarra, Fuentes, Colman, Silva, Colitto, Ruidías, Valenzuela, Diez, Callejo.