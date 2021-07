La FAA de Estados Unidos emite aprobación para que Blue Origin lleve humanos al espacio. | Fuente: Flickr

La Administración Federal de Aviación (FAA) aprobó la licencia de Blue Origin para que la empresa espacial pueda transportar humanos este 20 de julio, donde también participará el dueño de la compañía, Jeff Bezos.

El vuelo a bordo del New Shepard llevará a Bezos, su hermano Mark, el pionero de aviación Wally Funk y otros tres pasajeros hasta un poco más allá del borde del espacio.

Para poder conseguir la licencia, Blue Origin tuvo que verificar el funcionamiento del hardware y software del New Shepard durante su vuelo de prueba NS-15 realizado el 14 de abril.

El plan es que la cápsula New Sherpard lleve a los astronautas a una altitud más allá de los 100 kilómetros, luego la cápsula aterrizará gracias a un sistema de triple paracaídas.

Turismo espacial



Hace unos días, Richard Branson se convirtió en el primer multimillonario en viajar al espacio y lo hizo a bordo de la nave SpaceShipTwo de su compañía Virgin Galactic. Sin embargo, Blue Origin afirmó que solo fue a "las puertas del espacio".

De todos modos, esto marca el inicio del turismo espacial, donde las compañías ya cuentan con precios para los boletos. Un pasaje en Virgin Galactic al borde del espacio cuesta US$ 250 000, Blue Origin cobra alrededor de US$ 500 000 y los pasajeros de SpaceX pagarán US$ 55 millones por una misión de 10 días a la ISS.

