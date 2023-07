Oficial de Inteligencia declara ante el Congreso de EE. UU. que el gobierno recuperó 'restos no humanos' de ovnis

Este miércoles se llevó a cabo una nueva sesión del panel de discusión de fenómenos anómalos no identificados (UAP) ante el Congreso de Estados Unidos. Y en esta audiencia, David Grusch, oficial de la Agencia de Inteligencia Espacial y de la Fuerza Aérea en retiro, declaró bajo juramento ser testigo de que el gobierno norteamericano recuperó restos no humanos de las naves en investigación.

Ante representantes del parlamento nacional, Grusch, quien dirigió el análisis de UAP dentro de una agencia del Departamento de Defensa hasta 2023, volvió a ratificar sus palabras y acusaciones contra el gobierno federal, al que señala de “ocultar evidencia extraterrestre al Congreso”.

Así fue la sesión

En junio, David Grusch sorprendió en los Estados Unidos cuando afirmó que el gobierno tiene posesión de vehículos extraterrestres "intactos y parcialmente intactos". En una serie de entrevistas, alegó que “el gobierno y los contratistas de defensa habían estado recuperando fragmentos de naves no humanas y, en algunos casos, naves enteras, por décadas”.

Grusch no ha visto la nave alienígena por sí mismo, pero dijo en una entrevista con Debrief que sus afirmaciones se basan en "entrevistas extensas con funcionarios de inteligencia de alto nivel".

Por ello, la audiencia de este miércoles se realizaba para corroborar las declaraciones del oficial en retiro ante el Comité de Supervisión de la Cámara de forma pública. Tim Burchett y Anna Paulina Luna, miembros republicanos del Congreso de Florida y Tennessee, respectivamente, lideraron la reunión.

“Este es un tema de transparencia gubernamental. No podemos confiar en un gobierno que no confía en su gente. No estamos trayendo hombrecillos verdes o platillos voladores a la audiencia. Lamento decepcionar a la mitad de ustedes. Sólo vamos a llegar a los hechos. Vamos a descubrir el encubrimiento”, señaló Burchett al inicio de la sesión. Luna también acusa al gobierno de falta de transparencia en torno a las circunstancias que rodean a los ovnis.

El primer testigo en comparecer fue Ryan Graves, piloto de la Marina retirado que ha afirmado que vio UAP frente a la costa atlántica "todos los días durante al menos un par de años".

Graves afirma que los avistamientos están "muy subestimados" y "no son raros ni aislados". Afirma que ha experimentado estos acercamientos "de primera mano" y que está testificando "para expresar las preocupaciones de más de 30 tripulaciones aéreas comerciales y veteranos militares que me han confiado sus encuentros similares", según un recuento de The Guardian. Él dice que el estigma asociado es "real y poderoso" y "silencia a los pilotos que temen las repercusiones profesionales y desalienta a los testigos".

Otro testigo en la audiencia fueron David Fravor, un excomandante de la marina que recordó haber visto un objeto extraño en el cielo durante una misión de entrenamiento en 2004.

El momento de la verdad para David Grusch

Pero de quien se esperaba todo el protagonismo era de Grusch.

El oficial inició sus descargos señalando que todo lo que declara está "basado en la información que me han dado personas con un largo historial de legitimidad". Afirma que muchas de estas personas han compartido "pruebas convincentes" en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados.

“Le pido al Congreso que haga que nuestro gobierno cumpla con este estándar e investigue a fondo estas afirmaciones”, dijo. "Pero ahora que estoy aquí, bajo juramento, estoy hablando de los hechos tal como me los han dicho".

Grusch afirmó que el gobierno de EE. UU. se dio cuenta por primera vez de la inteligencia no humana en la década de 1930. Cuando el representante Jared Moskowitz, D-Fla., le preguntó si había conocido a personas con conocimiento directo de naves de origen no humano, Grusch dijo que sí. Sin embargo, le dijo al comité que no podía divulgar públicamente los nombres de las personas con conocimiento de primera mano y acceso al supuesto programa de recuperación de accidentes, aunque dijo que la información se proporcionó a los comités de inteligencia y al inspector general.

Agregó que conoce “las ubicaciones exactas” de donde está esta tecnología “y esas ubicaciones fueron proporcionadas al inspector general y algunas de ellas, a los comités de inteligencia”.

Grusch también afirma tener conocimiento de “actividad de represalia activa planificada” contra él y otros colegas por sus dichos. “Yo lo llamo terrorismo administrativo. Esa es su aljaba o herramienta en la caja de herramientas para silenciar a la gente, especialmente a los servidores públicos de carrera que se preocupan por su carrera, se preocupan por su autorización, su reputación, para subir la escalera. Cuando amenaza ese flujo, esa trayectoria profesional, muchas personas retroceden, pero estoy aquí para representar a esas personas”.

Cuando se le preguntó por nombres específicos de empresas privadas que han trabajado con el gobierno en ovnis, Grusch dijo que había revelado nombres, "y departamentos", en audiencias privadas, pero que no podía hacerlo aquí. Cuando se le preguntó si "alguien había sido asesinado" como parte de un encubrimiento de este caso, Grusch volvió a objetar.

Antes de finalizar, volvió a confirmar que hubo “productos biológicos” de las recuperaciones de naves.

Ante tales declaraciones, el Pentágono ha negado las afirmaciones de Grusch de un encubrimiento.

En un comunicado, la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, dijo que los investigadores no han descubierto "ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres".