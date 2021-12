El telescopio espacial James Webb tuvo un excelente despegue y se encuentra en funcionamiento en la órbita de la Tierra. | Fuente: NASA

El telescopio más potente de la Tierra ya se encuentra en órbita para descubrir mundos distantes y galaxias lejanas. Gracias a un esfuerzo conjunto de la NASA, ESA y la Agencia Espacial Canadiense, el observatorio James Webb revolucionará las misiones de encontrar las primeras galaxias del universo temprano, así como planetas habitables.

"El telescopio espacial James Webb representa la ambición que mantienen la NASA y nuestros socios de impulsarnos hacia el futuro", dijo, Bill Nelson, administrador de la NASA.

"La promesa de Webb no es lo que sabemos que descubriremos; es lo que aún no entendemos o no podemos comprender sobre nuestro universo. ¡No puedo esperar a ver lo que descubre!", añadió Nelson.

El mejor telescopio terrestre

Aproximadamente 30 minutos después del lanzamiento, Webb desplegó su matriz solar y los gerentes de la misión confirmaron que la matriz estaba proporcionando energía al mejor telescopio terrestre.

El telescopio más grande y complejo del mundo comenzará con seis meses de prueba en el espacio. Luego de ese período, James Webb entregará sus primeras imágenes gracias a sus detectores infrarrojos de alta sensibilidad sin precedentes.

La tecnología abordo del telescopio espacial James Webb explorará cada fase de la historia cósmica, desde el interior de nuestro sistema solar hasta la galaxias tempranas de nuestro universo.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.