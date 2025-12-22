China acusa a EEUU de "violar el derecho internacional" por la incautación de petroleros

El Gobierno chino acusó este lunes a Washington de "violar el derecho internacional" por lo que describió como "una incautación arbitraria de los buques de otro país" por parte de Estados Unidos, que confiscó un segundo buque que transportaba petróleo venezolano.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Lin aseveró que China "se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países; y se opone a toda intimidación unilateral".

"Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", agregó el portavoz, al tiempo que aseguró que la "comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos".

El sábado, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, informó de la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con "bandera falsa" parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista" de Nicolás Maduro.

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, insistió en que el navío "transportaba petróleo de (la estatal venezolana) PDVSA, empresa sancionada", ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista de negra de EE.UU.

Incautación de buques

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre el régimen de Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Caracas rechazó las dos incautaciones como un "robo" e insiste en que ejercerá "todas las acciones correspondientes".

Desde la intensificación de la presión por parte de Washington contra Venezuela en el mar Caribe, China ha condenado las acciones, calificándolas de "injerencia en los asuntos internos" del país sudamericano.