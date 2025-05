Adam Pearson interpretará a Joseph Merrick en la nueva película de 'El hombre elefante'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevo reto. Adam Pearson, actor que protagonizó el exitoso filme de suspenso A Different Man junto a Sebastian Stan, interpretará a Joseph Merrick en una nueva película de El hombre elefante. De acuerdo con información de Variety, Pearson estará en la adaptación de la clásica obra teatral de Bernard Pomerance (1977), ganadora del Tony.

Según informó el medio estadounidense, este nuevo largometraje de El hombre elefante estará basado en un guion escrito por Moby Pomerance, hijo de Bernard Pomerance, quien buscará llevar al cine este nuevo proyecto en la primavera del 2026 en Estados Unidos. Es decir, entre el 20 de marzo y 20 de junio.

Cabe recalcar que la nueva película El hombre elefante, al igual que la obra en Broadway de Pomerance, se basará en los diarios del doctor Frederick Treves, psicólogo y médico personal de Joseph Merrick, quien se hizo famoso por las malformaciones en su cuerpo y su carácter amable y tranquilo a pesar del maltrato que recibía por su apariencia.

Es así como la nueva película de El hombre elefante se distanciará del exitoso filme de David Lynch nominado a ocho premios en la Academia en 1981.

“Esa película (de David Lynch) no tenía relación directa con la obra. De hecho, los productores de la obra original de Pomerance demandaron a la productora de la película, Brooksfilms, por el uso del mismo título en la producción de Hollywood”, precisó Variety.

Sebastian Stan y Adam Pearson protagonizaron la película A Different Man.Fuente: A24

Adam Pearson sobre su papel de Joseph Merrick: "Es un honor"

Adam Pearson confirmó que encarnará a Joseph Merrick en una nueva película de El hombre elefante. Por medio de un comunicado, el actor, que se hizo conocido por el filme Under the Skin junto a Scarlett Johansson, expresó su satisfacción por interpretar al personaje.

"Joseph Merrick es un hombre con el que tengo una larga y compleja relación. Desde que su nombre se usara como término de burla hasta que lo conocí en los documentales que he presentado. Ha sido un viaje catártico aprender a amar y respetar a un hombre en quien, de niño, ni siquiera pensaba", expresó.

Cabe resaltar que Adam Pearson será el primer actor con discapacidad que interpretará a Joseph Merrick en el cine. Anteriormente, Merrick fue interpretado por: Bradley Cooper, David Bowie, Billy Crudup, Mark Hamill, Philip Anglum y David Schofield.

"Ahora, como defensor de la discapacidad y actor, no se me ocurre mayor honor (y a la vez gran responsabilidad) que contar la verdadera historia de Joseph Carey Merrick", concluyó.

Adam Pearson se hizo conocido por la película Under the Skin donde actuó junto a Scarlett Johansson. | Fuente: A24

¿Quién es Adam Pearson?

Adam Pearson es un administrador y actor británico. Nació en Londres el 6 de enero de 1985. A los cinco años fue diagnosticado con neurofibromatosis, enfermedad que hace que tumores no cancerosos crezcan en el tejido nervioso.

Durante su etapa escolar, Pearson, según su propia versión, fue acosado y maltratado debido a su apariencia. Posteriormente, se graduó de la Universidad de Brighton con una licenciatura en administración de empresas.

Desde joven, empezó haciendo varios trabajos como asistente de producción en las cadenas televisivas BBC y Channel 4. Su salto a la pantalla grande llegó con la película de ciencia ficción y terror Under the Skin, donde actuó al lado de Scarlett Johansson como un hombre deforme seducido por Johansson.

El 2024, Adam Pearson consiguió estar en la película de suspenso A Different Man, o Un hombre diferente, junto a Sebastian Stan y Renate Reinsve recibiendo excelentes críticas por su actuación. También estuvo en las series de televisión: Tricks of the Restaurant Trade y Eugenics: Science's Greatest Scandal. Además, protagonizó la película Chained for Life.

