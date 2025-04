Dwayne Johnson vuelve a la lucha libre en nueva película biográfica 'The Smashing Machine'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dwayne Johnson regresa a la lucha libre pero esta vez para protagonizar The Smashing Machine, una nueva película biográfica de A24 sobre Mark Kerr, el dos veces campeón del Ultimate Fighting Championship (UFC) e icónico peleador de artes marciales mixtas, siendo uno de los grandes referentes del deporte de contacto en Estados Unidos.

Con la dirección de Benny Safdie, A24 decidió lanzar este martes, en YouTube y demás plataformas digitales, el primer tráiler oficial del biopic The Smashing Machine, protagonizado por Dwayne Johnson y la actriz Emily Blunt, quien hará el papel de Dawn Staples, la entonces esposa de Kerr.

“Ganar es la mejor sensación que existe. Hay 40 mil personas ahí animándote. No hay otro subidón igual en el mundo”, expresa el personaje de Mark Kerr mientras aparece llevándose el cinturón de campeón de la UFC recibiendo los gritos y el apoyo de la afición.

Eso no es todo. El filme de drama también muestra los momentos difíciles en la vida de Mark Kerr como el consumo excesivo de analgésicos y su adicción por ganar en diversas artes marciales. “¿Acaso haré daño antes de que me hagan daño?”, se cuestiona el protagonista.

Finalmente, escenas de entrenamiento y una seguidilla de ejercicios aparecen en el tráiler mostrando cada vez más la frustración de Mark Kerr al no poder controlar todo el éxito a su alrededor. Del mismo modo, Kerr muestra un carácter más agresivo hasta llegar a un hospital donde es internado por los golpes recibidos por otro peleador.

¿Cuándo se estrena en cines The Smashing Machine?

La película biográfica The Smashing Machine tiene programado su estreno en las salas de cines de Estados Unidos el 3 de octubre de 2025. Esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

¿De qué trata la película The Smashing Machine?

The Smashing Machine, o La máquina destrozadora, es una película biográfica estadounidense de drama deportivo escrita, dirigida, coproducida y coeditada por Benny Safdie.

El fime producido por A24 está basado en el documental de HBO, The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr (2002) protagonizado por el mismo Mark Kerr sobre su éxito y los momentos más difíciles en su carrera.

“La película sigue al luchador de MMA Mark Kerr durante su época de apogeo en la UFC, mientras lucha contra la adicción, la victoria y el amor. Basada en la historia real documentada en el film de no ficción de John Hyams dirigido en 2002”, se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en el reparto de The Smashing Machine?

Dwayne Johnson como Mark Kerr.

como Mark Kerr. Emily Blunt como Dawn Staples.

como Dawn Staples. Ryan Bader como Mark Coleman.

como Mark Coleman. Bas Rutten como él mismo.

como él mismo. Oleksandr Usyk como Igor Vovchanchyn.

como Igor Vovchanchyn. Lyndsey Gavin como Elizabeth Coleman.

como Elizabeth Coleman. Satoshi Ishii como Enson Inoue.

como Enson Inoue. James Moontasri como Akira Shoji.

como Akira Shoji. Yoko Hamamura como Kazuyuki Fujita.

como Kazuyuki Fujita. Stephen Quadros como él mismo.

como él mismo. Paul Cheng como Masaaki Satake.

como Masaaki Satake. Cyborg Abreu como Fábio Gurgel.

como Fábio Gurgel. André Tricoteux como Paul Varelans.

como Paul Varelans. Marco Aurelio como Mestre Hulk.

como Mestre Hulk. Whitney Moore como Jacqueline.

como Jacqueline. Paul Lazenby como Hans Nijman.

como Hans Nijman. Olga Dzyurak como traductora de Igor.

como traductora de Igor. Ryan Ventura como locutor del ring de Pride FC.

como locutor del ring de Pride FC. Zoe Kosovic como McKenzie Coleman.

¿Quién es Mark Kerr?

Mark Kerr es un exluchador y artista marcial mixto estadounidense de 56 años. Apodado "La Máquina Destructora" por su agresivo estilo de lucha, Kerr empezó como un luchador universitario convertido en artista marcial mixto que alcanzó la cima de su fama a finales de los 90 y principios de los 2000.

Durante su carrera en MMA, fue dos veces campeón del torneo de peso pesado de la UFC, ganador del torneo del Campeonato Mundial Vale Tudo y competidor de PRIDE FC .

En lucha libre estilo libre, ganó medallas de oro y plata en la Copa del Mundo y plata en los Juegos Panamericanos, En lucha de sumisión , Kerr fue cuatro veces campeón mundial de la ADCC, con dos victorias en su categoría, la división absoluta y el Campeonato Superfight.

Decidió retirarse el 2010 para poder estudiar una licenciatura enfocada en las ventas farmacéuticas. Actualmente, es un ávido levantador de pesas.

