Chris Evans regresa como Capitán América a 'Avengers: Doomsday' de Marvel

Chris Evans retomará su papel de Steve Rogers (Capitán América) en la próxima película de Marvel, Avengers: Doomsday, que se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

El primer tráiler de la película, estrenado en las proyecciones en cine de la película de Avatar: Fuego y Cenizas de acuerdo con Variety, también muestra a Rogers en su casa como padre de un bebé recién nacido, observando su traje de Capitán América con nostalgia.

"Steve Rogers regresará para 'Vengadores: Doomsday'", anuncia el video que también fue filtrado en internet.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuál fue la última aparición de Chris Evans como Capitán América?

La última vez que Chris Evans se puso en la piel de Steve Rogers en el cine fue al final de Avengers: Endgame de 2019, precisamente el filme en el que murió Iron Man.

En la película, el personaje de Evans cede su escudo rojo y blanco a su compañero Sam Wilson (Anthony Mackie), convirtiéndolo de Falcon en el nuevo Capitán América.

Mackie protagonizó este 2025 la película Captain America: Brave New World, en la que asumió por primera vez el papel de dicho vengador junto a Danny Ramírez en el rol de Joaquín Torres.



Más actores confirmados en la nueva película de Avengers

El regreso de Chris Evans como uno de los Vengadores se suma al regreso de Robert Downey Jr., conocido por interpretar a Iron Man en el universo de Marvel, pero esta vez no como Tony Stark sino como Doctor Doom.

En marzo, Marvel anunció el elenco de la película en una transmisión en vivo de varias horas, en la que incluyó nombres como Chris Hemsworth, Paul Rudd y el mexicano Tenoch Huerta, pero no apareció el de Evans en ese primer listado de confirmados.

TWITTER HAS CHAGED THE LIKE BUTTON TO CELEBRATE THE RELEASE OF AVENGERS DOOMSDAY TRAILER



Tap ❤️ to check#AvengersDoomsday pic.twitter.com/ZGEzS1iyW7 — Bhai_Ayush (@Ayush90656) December 15, 2025