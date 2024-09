Michael Keaton decide hacer un cambio a su nombre artístico tras casi 50 años de carrera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Michael Keaton sorprendió a sus seguidores al anunciar que hará un cambio en su nombre artístico de cara a sus próximos proyectos. Durante una reciente entrevista con el medio People, el renombrado actor reveló que, después la secuela de Beetlejuice, comenzará a utilizar el nombre de Michael Keaton Douglas.

El actor, que alcanzó la fama por protagonizar a Batman, explicó que la decisión de variar su nombre ya había sido tomada durante la producción de su última película como director, Knox Goes Away. Sin embargo, Keaton admitió que se olvidó de notificar al equipo de producción sobre el nuevo crédito que quería utilizar.

"Dije, 'Oye, solo como advertencia, mi crédito será Michael Keaton Douglas'. Y se me fue por completo de las manos. Y olvidé darles suficiente tiempo para ponerlo. Pero eso sucederá”, comentó el actor durante la entrevista.

¿Por qué se puso Michael Keaton como nombre artístico?

Aunque el nombre de Micheal Keaton ya es una marca indeleble en su carrera, el actor optó por añadir su apellido real, Douglas, con el fin de crear un híbrido entre ambos.

Cabe recordar que Michael Keaton no es su nombre real, sino un seudónimo que tuvo que adoptar debido a las reglas del Sindicato de Actores de Cine (SAG), que prohíbe que dos actores utilicen el mismo nombre artístico. En este caso, el nombre Michael Douglas ya estaba registrado por el famoso actor de Wall Street y Bajos instintos.

La historia detrás del "Keaton" es curiosa. En sus propias palabras, el actor menciona que no recuerda exactamente de dónde lo sacó, pero sospecha que pudo haber sido de una guía telefónica.

"Estaba mirando... No recuerdo si era una guía telefónica [...] Debo haber pensado: 'No sé, déjame pensar en algo aquí'. Y luego dije: 'Oh, eso suena razonable'”, relató.

Keaton, conocido por su colaboración con Tim Burton en películas como Beetlejuice y las dos primeras entregas de Batman, utilizará su nuevo nombre en proyectos futuros.