'Game of Thrones' alista la primera película de la franquicia de la mano de Warner Bros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Game of Thrones, o Juego de tronos, buscará llegar pronto a la pantalla grande. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Warner Bros se encuentra “desarrollando silenciosamente al menos una película” inspirada en la icónica serie de fantasía y ciencia ficción de George RR Martin que se emitió en HBO desde el 2011 al 2019.

“Varias fuentes describen el proyecto como una etapa muy temprana de desarrollo, sin cineasta, elenco o guionista aún asignados. Pero la compañía (Warner Bros) está interesada en explorar la idea de que Westeros invada los cines. La decisión podría representar un cambio en la estrategia de la compañía con respecto a la propiedad”, sostuvo el portal estadounidense.

Asimismo, se recuerda que David Benioff y Dan Weiss, creadores de la serie original de Juego de tronos, querían terminar la serie con tres películas en lugar de la temporada final emitida el 2019. “George RR Martin también estaba entusiasmado con la idea de una película”, recalcó el citado medio internacional.

Del mismo modo, se conoció que HBO se venía resistiendo a la idea de hacer un proyecto para cines de Game of Thrones con el fin de “preservar la prestigiosa serie” como propiedad del estudio.

“Sin embargo, desde el final de la serie original, hubo cambios en las filas ejecutivas de la compañía, así que con el panorama de películas versus televisión, incluida una mayor disposición a trasladar propiedades cinematográficas a la pantalla chica y viceversa”, resaltó The Hollywood Reporter.

Conleth Hill, Peter Dinklage, Nathalie Emmanuel, Emilia Clarke, Liam Cunningham y Kit Harington. | Fuente: HBO

¿De qué trata Game of Thrones, la serie de HBO?

Game of Thrones es una serie de televisión de drama y fantasía medieval creada por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO. El argumento principal se inspira en la serie de novelas Canción de hielo y fuego del escritor George R. R. Martin donde cuenta las vivencias y conflictos de casas nobiliarias para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio.

"La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay Siete Reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles que aspiran al Trono de Hierro; la creciente amenaza de "los otros", seres desconocidos que viven al otro lado de un inmenso muro de hielo que protege el Norte de Poniente; y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en una guerra civil anterior, y que pretende regresar a Poniente para reclamar sus derechos dinásticos", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quiénes conforman el elenco principal de Game of Thrones?

Emilia Clarke, Iain Glen, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Sophie Turner, Maisie Williams, y Alfie Allen conforman el elenco principal de Game of Thrones.

A ellos se suman: Dinklage, Headey, Coster-Waldau, Clarke, Glen, Harington, Turner, Williams y Allen quienes interpretan a Tyrion Lannister, Cersei Lannister, Jaime Lannister, Daenerys Targaryen, Jorah Mormont, Jon Nieve, Sansa Stark, Arya Stark, y Theon Greyjoy.

Game of Thrones es una de la series de drama y fantasía más populares de los últimos años. | Fuente: HBO

House of the Dragon, la serie precuela de Game of Thrones

El 2022, HBO lanzó la serie House of the Dragon, o La casa del dragón, que sirve de precuela para Game of Thrones. Recientemente, se estrenó la segunda temporada con el conflicto de las familias Targaryen y Hightower por el Trono de Hierro.

Es así como, luego de la muerte del rey Viserys Targaryen en el final de la primera temporada, la segunda parte de la historia de House of the Dragon evidenció una grieta inevitable en la dinastía dragón, dando pie a una lucha para obtener el reino.

¿Quiénes conforman el elenco principal de House of The Dragon?

El reparto de House of The Dragon está conformado por Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston Cole), Harry Collett (Jacaerys Velaryon), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) y Bethany Antonia (Baela Targaryen).

Por otro lado, Simon Russell Beale, Tom Taylor, Clinton Liberty, Kieran Bew, Freddie Fox, Gayle Rankin y Abubakar Salim son los nuevos integrantes del spin-off de Game of Thrones.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis