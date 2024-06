"Fue muy extraño y desagradable": Michael Keaton critica el merchandising de 'Beetlejuice 2'

Beetlejuice 2 estrenó la semana pasada su tráiler oficial con la aparición del icónico fantasma de Tim Burton encarnado por el actor Michael Keaton. Precisamente, Keaton, quien vuelve a interpretar a Beetlejuice tras 36 años, habló de cómo se siente con la comercialización de su personaje a lo largo de los años, sorprendiendo a más de un fanático. ¿Qué dijo?

Resulta que a Michael Keaton parece no haberle agradado del todo los diversos merchadasing que se sacaron para Beetlejuice Beetlejuice, la segunda película de la saga que tiene ahora la inclusión de Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci y Willem Dafoe.

"Ha habido tanta comercialización de este (Beetlejuice) que tuve que volver al punto de partida (…) Tuve que decir: '¿En qué estaba pensando mi imaginación inusual cuando la estaba desarrollando en primer lugar?' A diferencia de ver una taza de café o la funda de un palo de golf", inició diciendo el actor de 72 años en una entrevista para la revista Empire.

Seguidamente, sostuvo: "Eso fue jodidamente extraño (…) Para ser honesto, y estoy siendo muy franco, fue desagradable mirar y decir: 'No quiero parecerme a todas estas pequeñas cosas. ¿Qué fue lo que empezó esto?".

Michael Keaton vuelve a interpretar a Beetlejuice tras 36 años. | Fuente: Warner Bros

Michael Keaton fascinado con la secuela de 'Beetlejuice'

Pese a que no le gustó el merchadasing de la película, Michael Keaton dijo sentirse más que satisfecho con la producción de Beetlejuice Beetlejuice, la película de comedia, terror y fantasía de Tim Burton.

"Me encanta (…) Absolutamente amo esta cosa. Y normalmente no hablo así. Me encanta esto descaradamente. No fue fácil lograrlo y creo que lo hicimos con creces", señaló.

Anteriormente, Keaton también elogió las escenas que grabó para Beetlejuice 2 comparándolo con la primera entrega estrenada en 1988.

"Lo he visto ahora (…) El original era muy divertido y emocionante visualmente. [La secuela es] todo eso, pero realmente hermosa e interesantemente emotiva aquí y allá. No estaba preparado para eso. Es genial", manifestó en marzo en el programa 'The Jess Cagle Show', de SiriusXM.

Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Winona Ryder y Justin Theroux en 'Beetlejuice Beetlejuice'. | Fuente: Warner Bros

Beetlejuice 2: producción, fecha de estreno y sinopsis oficial

Beetlejuice 2 es una próxima película de fantasía de Tim Burton a partir del guion de Alfred Gough y Miles Millar. El filme es una secuela de la primera entrega de 1988. La música estará a cargo de Danny Elfman y la fotografía la hará Haris Zambarloukos. La nueva película está programada para estrenarse en cines el 6 de setiembre de 2024.

“Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos”, se lee en la sinopsis oficial.

'Beetlejuice Beetlejuice' se estrenará en los cines el próximo 5 de setiembre.Fuente: Warner Bros

