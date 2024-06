Giancarlo Esposito se une a la nueva película de 'Capitán América': ¿cuál será su personaje?

Giancarlo Esposito se une oficialmente a la nueva película de Capitán América. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el icónico actor de 66 años estará en "un papel no revelado" como villano en el cuarto filme de uno de los superhéroes más populares del cómic.

Es así como, luego de varias semanas de especulaciones, Gian Carlos Esposito, quien estuvo en Cannes 2024 como miembro de Megalópolis, se suma al elenco que tiene a Anthony Mackie como su principal protagonista con su papel de Sam Wilson, el primer superhéroe afrodescendiente de Marvel que encarnará al Capitán América.

Del mismo modo, Esposito, quien personificó a Moff Gideon en la popular serie de Star Wars, The Mandalorian, estará actuando junto con otros destacados actores como: Harrison Ford, Liv Tyler, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Rosa Salazar, entre otros.

En la década de los 80, Giancarlo Esposito interpretó pequeños papeles en películas como: Maximum Overdrive, King of New York y Trading Places, destacando siempre por su desenvolvimiento en el escenario. En los últimos años, estuvo participando en series como Breaking Bad, Better Call Saul, Godfather of Harlem, y The Boys.

Giancarlo Esposito se suma al elenco de 'Captain America: Brave New World'.Fuente: AFP

'Capitán América 4' reinició rodaje tras para por huelga en Hollywood

Hace unos días, la nueva película de Capitán América comenzó con una ronda de fotografías adicionales donde viene participando el mismo Giancarlo Esposito, según The Hollywood Reporter.

Por otro lado, el portal detalló que el nuevo rodaje de Captain America: Brave New World tendrá una duración de 22 días donde el director, Julius Onah, contará con nuevos elementos para la secuencia de tomas.

"La película ha estado operando bajo un velo confuso desde que concluyó la fotografía principal en la primavera de 2023. El filme, protagonizada por Anthony Mackie como Capitán América, apenas escapó del impacto directo de los escritores y huelgas de actores", sostuvo el medio.

Anthony Mackie interpreta a Sam Wilson, el icónico superhéroe Capitán América.Fuente: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena 'Captain America: Brave New World'?

Luego de concluir la huelga en Hollywood, Marvel Studios determinó que Captain America: Brave New World tenga su fecha de estreno para el próximo 14 de febrero de 2025.

Si bien no hay una sinopsis oficial, se conoce que el largometraje busca ser un "thriller de acción política" similar a la película 'Capitán América: el soldado del invierno', protagonizado por Chris Evans, actor que interpretó al personaje en once películas entre 2011 y 2019.

Por su parte, Kevin Feige, presidente de Marvel y productor de Capitán América, señaló que Captain America: Brave New World, será "una película de acción relativamente fundamentada".

