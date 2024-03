Cillian Murphy será protagonista y productor en nueva película de Universal Pictures

Cillian Murphy volverá al cine con una nueva película de Universal Pictures. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter y Variety, el actor ganador del Oscar con la icónica Oppenheimer ahora será protagonista y productor de un nuevo largometraje basado en el libro 'Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America', de Mark A. Bradley, publicado el 2020.

Es así como el actor irlandés de 47 años será parte de esta adaptación del libro conseguida por Universal Pictures, misma industria que produjo Oppenheimer, película que le permitió ganar —por primera vez en su carrera— el Oscar como Mejor actor, así como un Globo de Oro, un premio BAFTA, entre otras nominaciones.

Según ambos medios internacionales, Jez Butterworth y John-Henry Butterworth serán los encargados de adaptar el guion. Mientras tanto John Davis y Jordan Davis producirán a través de Davis Entertainment, mientras que Cillian Murphy y Alan Moloney producirán a través de Big Things Films.

Por otro lado, el autor del libro, Mark A. Bradley, será el productor ejecutivo. Asimismo, Lexi Barta de Universal, quien fue ascendida a vicepresidenta senior de producción, supervisará el proyecto para el estudio.

Cillian Murphy ganó un Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA con 'Oppenheimer'.Fuente: Universal Pictures

¿Cuál será el papel de Cillian Murphy?

En esta oportunidad, Cillian Murphy interpretará a Joseph 'Jock' Yablonski, el líder de un sindicato minero que apareció asesinado en su casa junto con su esposa y su hija en 1969. De acuerdo con el libro, el protagonista participa en una campaña contra un líder sindical corrupto desencadenando una larga investigación que revela tratos turbios en la industria del carbón.

“’Blood Runs Coal’ tiene lugar a finales de la década de 1960 en las minas de carbón de Pensilvania y narra un impactante asesinato que alteró la historia de los sindicatos estadounidenses”, precisa Variety.

Los otros proyectos de Cillian Murphy

Cillian Murphy tiene diversos proyectos en películas y series que lo mantendrán ocupado. El actor será protagonista y productor de la trilogía de la esperada secuela de 28 días después, película de zombies que impulsó su carrera el 2002.

De igual manera, Murphy está en proceso de realizar una película de Peaky Blinders, icónica serie de gángster de larga duración y donde el actor interpreta a Tommy Shelby.

Además, su lista de proyectos pendientes también incluye el drama histórico Small Things Like These, y Steve, de Netflix, donde tendrá el papel principal.

Cillian Murphy ganó su primer Oscar a Mejor actor

Cillian Murphy destacó con su actuación como J. Robert Oppenheimer​, y gracias a ello, se llevó su primer Oscar a Mejor Actor por Oppenheimer, película que se convirtió en una de las cintas favoritas en 2023 del director Christopher Nolan.

"Hemos hecho una película sobre el hombre que creó la bomba atómica y, para bien o para mal, todos vivimos en el mundo de Oppenheimer. Así que realmente me gustaría dedicárselo a los que buscan la paz en todas partes", señaló Murphy en su discurso.

'Oppenheimer' es la película más taquillera ambientada en la Segunda Guerra Mundial.Fuente: Universal Pictures

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis