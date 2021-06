Las dos películas que lograron superar a taquilla y tuvieron una mejor recaudación fueron "Cruella" y "Un lugar en silencio 2". | Fuente: Composición

Con el 72 % de las salas abiertas, este largo fin se semana -ya que el lunes fue festivo en Estados Unidos- marcaba el arranque de la temporada veraniega en la que los principales estudios de Hollywood comenzarán a estrenar en cines las cintas que llevaban aplazadas desde marzo del año pasado.

"Un lugar en silencio 2", protagonizada por Emily Blunt, se impuso en primera posición con más de 58 millones de dólares recaudados (48 si no se cuenta el lunes festivo), el mejor estreno de toda la pandemia.

La secuela de la aclamada película de terror de 2018 se iba a estrenar inicialmente en marzo de 2020, justo unos días antes de que se decretara el estado de emergencia en EE.UU., lo que llevó a que fuera aplazada en infinidad de ocasiones.

Hasta ahora, el mejor estreno durante la crisis del coronavirus había sido el de "Godzilla vs. Kong" y sus 32 millones recaudados el pasado marzo. Los buenos datos no solo suponen un impulso para los cines, también respaldan la estrategia de Paramount, que apostó por esperar a que mejoraran las condiciones sanitarias en lugar de lanzar su cinta directamente por streaming.

El éxito de "Cruella"

Por su parte, Disney quedó en segundo lugar luego del estreno de "Cruella". La película se estrenó en cines y Disney+ al mismo tiempo, aunque con un cargo adicional de 30 dólares en su plataforma de streaming.

Aun así, esta historia protagonizada por Emma Stone sobre la extravagante villana atrajo a los cines a un importante número de espectadores, pues recaudó 26 millones de dólares (21 sin contar el lunes festivo).

"Spiral", la última entrega de la saga "Saw", se conformó con el puesto tres en su tercera semana en taquilla, con 3 millones de dólares durante el fin de semana que se suman a una recaudación total de 20 millones de dólares.

En cuarto lugar se situó "Wrath of Man", con 2,8 millones de dólares. Finalmente, "Raya and the Last Dragon" sumó 2 millones en su tercero mes en cartelera. Con más de 50 millones recaudados, este filme de Disney es ya la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de "Godzilla vs. Kong". (Con información de EFE)

