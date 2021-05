En mayo de ese año llegaría “Guardianes de la Galaxia vol. 3”, que traerá de regreso al equipo de superhéroes espaciales tras los eventos que vimos en “Avengers: Endgame”. | Fuente: Marvel

Dave Bautista, tras su retiro de la lucha libre, se convirtió en una figura de peso dentro del mundo cinematográfico gracias a su papel de Drax en Guardianes de la Galaxia. Y, con el estreno de la tercera entrega de esta saga, cree está por terminar su relación con Marvel.

En una entrevista con el portal Digital Spy, el popular Batista aseguró no está al tanto de la historia se contará en ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’.

“No sé cuál es el guión de la tercera película, para ser honesto contigo. Hubo un guión hace años que obviamente va a tener que cambiar porque toda la dirección del universo Marvel ha cambiado”, señaló el actor.

Pero, ¿y su futuro?

“Hubo conversaciones durante un tiempo sobre una película de Drax y Mantis. Fue realmente porque era idea de James Gunn. Él realmente quería hacer una película de Drax y Mantis. Me lo explicó (y) pensé que era una idea tan brillante, pero no he escuchado ningún seguimiento del estudio”, comentó Bautista.

“No creo que estén muy interesados, o no encaja en la forma en que tienen las cosas planificadas”, agregó. “Pero aparte de eso, no. Quiero decir, en cuanto a mis obligaciones, tengo Guardianes 3, y ese probablemente será el final de Drax”.

La película saldrá en mayo del 2023, pero Drax también saldrá en Thor: Love and Thunder y en un propio especial de Navidad.

