Hayden Christensen regresa como Anakin Skywalker en la segunda temporada de 'Ahsoka'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Hayden Christensen volverá a encarnar a Anakin Skywalker, el padawan convertido en Sith, en la segunda temporada de Ahsoka, la serie de Star Wars en Disney+. La confirmación oficial llegó la noche del viernes durante la Star Wars Celebration en Tokio.

Christensen apareció sorpresivamente durante un panel de conversación con Rosario Dawson (Ahsoka Tano), el creador Dave Filoni y el productor ejecutivo Jon Favreau. "No puedo compartir mucho, pero Anakin estará de regreso en la segunda temporada", dijo el actor ante los aplausos del público.

Un regreso esperado por los fans de Star Wars

Hayden Christensen debutó como Anakin Skywalker en Star Wars: El ataque de los clones (2002) y continuó con Star Wars: La venganza de los Sith (2005). Hace poco, volvió a encarnar tanto como Anakin como Darth Vader en la serie Obi-Wan Kenobi, también de Disney+, y tuvo breves apariciones en la primera temporada de Ahsoka.

"Me encantaría poder hacer más, me encantaría continuar con Star Wars. Veremos. No sé lo que depara el futuro. Si se presenta la oportunidad, estaré ahí con una gran sonrisa en mi rostro. Si no se puede, me siento muy agradecido por haber podido regresar y hacer el trabajo que hice, tanto en Obi-Wan como en Ahsoka", comentó en una entrevista a finales de 2023 durante su participación en el pódcast The Dagobah Dispatch.

Dave Filoni y el respeto por el legado de George Lucas

Durante el evento, el director Dave Filoni se refirió al regreso de Anakin a la narrativa de Ahsoka. Aunque aclaró que la historia de Skywalker ya fue contada por George Lucas, dijo que el personaje sigue siendo importante para la evolución de Ahsoka Tano.

"No tengo que agregarle nada. Lo que hizo George es perfecto. La historia que estoy contando es sobre Ahsoka. La razón por la que Anakin puede estar aquí es porque es relevante para su historia", explicó.

Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, la presencia de Anakin Skywalker en la segunda temporada podría ahondar en su vínculo con el pasado de Ahsoka y su proceso de formación como Jedi.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis