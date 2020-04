La película "Desobediencia" tiene como protagonistas a las actrices Rachel Weisz y Rachel McAdams. | Fuente: Netflix

Si te enganchaste con la miniserie "Unorthodox" o "Poco ortodoxa" que cuenta la historia de Esty Shapiro, quien decide empezar una nueva vida alejada de su comunidad judía ultraortodoxa, te recomendamos "Desobediencia". La cinta, protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams, también se enfoca en una mirada femenina que busca la libertad.

Weisz interpreta a Ronit, quien se aleja de su comunidad judía, en Londres, por las presiones a las que se ve sometida. Ella se muda a Nueva York, en donde vive libremente. Es aquí cuando decide explorar su orientación sexual, la cual su familia desaprueba.

De vuelta a Inglaterra, por la muerte de su padre, Ronit se reencuentra con su amiga de infancia: Esti (Rachel McAdams), ya casada, con quien vivió un romance en la adolescencia.

En este punto vemos cómo la pareja lucha para retomar su amor que debe mantenerse en secreto. "Desobediencia" se estrenó en el 2018 y se encuentra disponible en Netflix para EE.UU.

HISTORIA REAL

“Poco ortodoxa”, miniserie que sigue a Esty Shapiro quien decide liberarse de las ataduras impuestas por la comunidad judía ultraortodoxa, está inspirada en una historia de la vida real.

La ficción es una versión libre del libro “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”, escrito por Deborah Feldman, autora que puso en la mira a las sociedades jasídicas a partir de sus propias experiencias como una exintegrante.

ACTRIZ DA SU APOYO

Por otro lado, en esta época de pandemia, la actriz Rachel Weisz donó parte de su vestuario para recaudar fondos para la investigación del COVID-19.



La iniciativa es promovida por el portal moda de artículos de lujo de segunda mano Vestiaire Collective, que alienta la economía circular como la alternativa sostenible al consumo rápido de prendas.